劇痛水疱病非老人專利 腦癌、部分糖尿病患風險高2倍

「類天疱瘡」是俗稱「水疱病」的一種自體免疫疾病，好發於65歲以上長者，皮膚常出現大面積水泡或破皮，病人苦不堪言。（圖：台北榮總提供）

「類天疱瘡」俗稱「水疱病」，是一種自體免疫疾病，好發於65歲以上長者，以異位性皮膚炎、乾癬、洗腎等長期發炎疾病者罹病風險較高、服用特定藥物的第二型糖尿病 病人風險高兩倍，大片破皮令患者苦不堪言，需住院和門診長期追蹤。

不過，「類天疱瘡」並非長者專利，台北榮總皮膚部分析資料發現，40至50歲的神經性腫瘤 （如腦癌）者，發生類天疱瘡的風險是一般人的2.4倍，平均罹癌後4.5年發病；失智 病人因常兼具高齡和腦神經疾患兩特徵，罹病風險高達7.5倍。

●大面積破皮劇痛 需跨科治療

北榮皮膚部光化學治療科主任吳貞宜表示，「類天疱瘡」在多重慢性病的臥床長者，或是失智、中風、巴金森氏症等神經系統疾病的病人都很常見。發生人數隨人口老化增加，近10年已經增加兩倍，每年大約有1000人苦於出疹、搔癢、水疱、大面積破皮，可能引發嚴重感染而致死。

吳貞宜指出，大面積破皮傷口實在太痛，病人換藥時常痛到哭，嚴重者需安排至燒傷中心住院接受跨科團隊治療，天天換藥、服用口服類固醇，若能搭配多種免疫抑制劑，也能有效控制水疱。出院後還要定期回診，長期服用低劑量類固醇，以避免再發，同時也要逐步調降類固醇的用量，以免發生靜脈栓塞、感染等併發症。

吳貞宜表示，如果病人同時罹患糖尿病，也要檢視用藥，評估換藥可能性。因研究證實服用二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）在第二型糖尿病病人，會增加兩倍多的類天疱瘡罹病風險，建議要換藥，改用第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑（SGLT2 inhibitor）會比較安全。

北榮利用資料庫追蹤8313名神經性腫瘤病人，配對3萬3252名沒有腫瘤的個案，追蹤2000年至2012年兩組人罹患類天疱瘡的風險，經校正其他競爭死因之後發現，相較於無神經疾患的個案，有神經性腫瘤者罹患類天疱瘡的風險是2.4倍，平均在診斷出腫瘤的4.5年後發病，有失智症的風險則是7.5倍。

●紅疹治不好 及早皮膚檢查

吳貞宜提醒，類天疱瘡的早期症狀是紅疹和搔癢，無論是胯下、腋下、關節等皮膚皺褶部位或其他部位，都有可能出現。如果長者皮膚紅疹一直治療不好，可以到醫院做皮膚切片免疫螢光學檢查，及早接受治療。皮膚切片檢查的侵入性低，只要在門診半小時即可完成打麻藥、切一小塊皮膚，傷口一周就會癒合。