排便出血別慌…檢查發現是大腸憩室病灶

李斯凱醫師提醒民眾，如有血便狀況，務必盡早就醫檢查，及早確認病因與治療。（圖：大千綜合醫院提供）

一名58歲劉姓女子連續幾天發現糞便有血，擔心自己罹患大腸癌，煩惱不已，在家人陪同下到醫院就診，經大腸鏡檢查發現是結腸憩室出血，醫師當下進行止血治療後，狀況立即獲改善，也讓她鬆了一口氣。

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，下消化道出血多數來自大腸、直腸處，造成原因包括痔瘡、大腸瘜肉、腫瘤 、血管異常增生、感染性或缺血性大腸炎等，這次個案因大腸憩室出血，也是原因之一。大腸憩室是指大腸壁上的黏膜向外突出腸壁肌肉 層而形成的囊狀構造，大多發生在乙狀結腸處（左側大腸），與飲食習慣（多肉及多精緻食物）、較少攝取高纖食物有關，發生的機率會隨年齡增長而提高。

他指出，大腸憩室病患大多無症狀或症狀輕微，例如間歇性腹痛、腹脹、排便習慣不規則等，通常出現併發症 時才會發現有大腸憩室，常見的併發症為憩室出血及憩室炎，其他併發症則是形成廔管或腸阻塞。

造成憩室出血的原因，可能是憩室附近的小血管受到長期的損傷引起，因此會形成血便；憩室炎是因糞便卡在憩室內造成糞石，進而使憩室內的黏膜產生慢性發炎，會出現左側腹痛、發燒、噁心嘔吐、便秘或腹瀉、解尿困難及頻尿等症狀，嚴重可能造成急性腹膜炎、敗血症及休克。