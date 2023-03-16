50歲新冠確診男在家忽胸背痛 送醫一檢查竟主動脈剝離

劉姓男子經電腦斷層，檢查影像顯示主動脈破裂剝離。（新竹台大分院提供）

台灣新竹一名50歲劉姓男子因確診新冠肺炎在家隔離，有一天忽感背中間部位嚴重疼痛且直冒冷汗，趕緊就醫急診，到院時生命徵象穩定，行動力良好，因此醫師先替劉止痛，隨後安排抽血、做電腦斷層檢查，一查才發現劉竟罹患罕見且致命性高的主動脈剝離，醫院在給予藥物控制心跳及血壓後，立即為劉安排隔離加護病房住院治療。

新竹台大分院急診醫學 部醫師杜雄表示，主動脈剝離可以分為甲、乙兩種形態，甲型主動脈剝離的病灶主要位置是在升主動脈；乙型則發生在降主動脈。

主動脈剝離最好發於50至70歲男性，主動脈剝離的病患中大部分都有高血壓 病史，故高血壓是風險因子中最危險，也是可控制與預防的風險因子；其它次要不可預防的因素有先天性心血管異常、主動脈狹窄及結締組織異常等。

杜雄說明，主動脈剝離發生時，最主要的症狀是突然出現嚴重的胸、背或腹痛，身體痛的位置主要與血管剝離位置相對稱。因甲型主動脈剝離會影響心瓣膜或心跳功能，將會造成立即的生命危險，故甲型主動脈剝離的治療是利用開胸手術 來切除損壞的主動脈，換上人工血管；而乙型主動脈剝離則是用藥物先控制心跳和血壓，停止主動脈剝離的惡化。

杜雄提醒，當主動脈剝離發生時，如果沒有馬上診斷出病因，並給予適當的治療，在發病前48小時每延遲1小時治療，就會增加1%的死亡率，簡單而言，就是48小時內沒有診斷出來給予適當治療的話，死亡率將高達48%；建議民眾身體出現異常疼痛及不適時，應盡快就醫查，避免錯過黃金治療時間。