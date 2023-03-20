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治療貧血 不是一直補充鐵就有效

江良誠
營養師提醒，要先確認貧血原因，才能夠對症下藥。（圖：台灣南投醫院提供）
營養師提醒，要先確認貧血原因，才能夠對症下藥。（圖：台灣南投醫院提供）

台灣南投市一名母親因讀高中女兒健康檢查有貧血，急著詢問該怎麼補充鐵質，才能將女兒血補回來。南投醫院營養師黃淑敏說，貧血分為營養不良性貧血及先天性遺傳貧血，要先確認貧血原因才能對症下藥，不是一直補充鐵，貧血就能改善。

黃淑敏說，造成貧血原因很多，常見有缺鐵性貧血、巨球性紅血球貧血、再生不良性貧血及先天紅血球缺陷所導致之貧血等。所以又分為營養不良性貧血及先天性遺傳貧血。

營養性貧血是指鐵質、蛋白質、葉酸、維生素B12、維生素C、銅及鈷等營養素缺乏時，身體無法製造足夠的血紅素。此外，維生素B12和葉酸也是製造紅血球的重要元素，缺乏這些營養素也可能導致貧血。

若是營養性貧血，可多攝取富含蛋白質及鐵、維生素B12、葉酸高的食物，包括：黃豆、肉類、動物肝臟、魚類、蛋類，深綠色蔬菜、堅果種子、牛乳及乳製品、糙米、全麥、燕麥等。

黃淑敏說，出現貧血症狀，建議諮詢醫師找出原因，再決定應有的治療。如果是缺鐵引起，通常建議患者補充鐵質，以幫助身體製造足夠的血紅素。但是，如果貧血是由其他原因引起的，那麼補充鐵質可能不會有太大的幫助。因此在確定貧血原因之前，不應自行進行鐵質補充。

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