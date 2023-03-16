司機手劇痛難握方向盤 「罹1病」險釀車禍

（圖：健康醫療網提供）

張姓貨車司機長期飽受「網球肘」所苦，試過打針、復健治療等病情仍未明顯改善，日前他開車握著方向盤準備轉彎，右手竟突然一陣劇痛差點導致車輛打滑，後就醫建議採取「微創肘關節 鏡」清創修補受損的橈側伸腕短肌，總算讓他放心出門拚經濟。

網球肘 手肘外側伸腕肌群過度使用

亞洲大學附屬醫院運動醫學 暨手外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主治醫師賴禹呈指出，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，名稱則源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度使用恐造成肌腱炎，因此才會被稱為網球肘。

不過賴禹呈表示，來門診就醫的網球肘患者大多數不打網球，而是工作中需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確，也可能引起網球肘，幾乎已經成為常見的文明病。

賴禹呈提到，剛開始出現疼痛時，會先建議透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，九成以上的網球肘都能大幅緩解疼痛，但臨床上仍有4至11%的患者，無法藉由上述的保守治療獲得明顯改善，一旦這種頑固性疼痛持續六個月以上，且影響日常生活工作，則需建議考慮進一步手術 治療。

賴禹呈強調，若採取傳統開放式手術治療頑固性網球肘，會需要切開五公分的手術傷口分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌進行清創修補，缺點為會破壞到淺層軟組織，與修復過程中可能造成的沾黏，且術後恢復期與疼痛緩解平均長達12周。

隨著醫療科技進步，可選擇以「肘關節鏡施行微創手術」，過程中會將手術傷口大幅縮小至一公分，手術方式則為透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，過程中會大幅減少淺層組織的破壞，並且精準處理病灶，相較於傳統開放性手術，可幫助病患更早恢復日常生活工作。

肘部疼痛應充分休息

賴禹呈提醒，若肘部出現疼痛情形，應先停止造成網球肘的運動或工作，讓患部充分休息，避免持續重複的動作，減少肌肉筋脈勞損誘發網球肘，但若症狀遲遲未改善，則會建議患者考慮接受手術，盡快恢復生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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