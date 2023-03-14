口罩禁令解除腸病毒開始作祟 醫師籲勤洗手

口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒。（李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供）

台灣口罩 禁令解除，加上季節轉換，腸病毒好發進入高峰期。大甲李綜合醫院小兒科近期出現多例腸病毒案例，年紀都是5、6歲幼稚園大班幼童。小兒科主治醫師余秋霖表示，最近口罩鬆綁，不少家長忽略勤洗手的衛生習慣，讓病毒從口入，染上腸病毒。

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖說，門診中染腸病毒的幼童案例，家長將幼童送到幼稚園，老師量體溫發現幼童發燒，經門診治療發現，幼童嘴巴內已出現潰瘍，確認罹患腸病毒，給予治療後已康復，所幸沒有併發重症引起腦炎。

腸病毒的感染途徑，分成腸胃道傳染、呼吸道傳染、接觸患者皮膚水泡的異體、孕婦分娩過程中感染腸病毒。

余解說，通常腸病毒症狀出現後的一周內，傳染力最高，染病2至10天後出現症狀，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程大約7至10天，極少數個案恐發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎等併發症 。

「酒精殺不死腸病毒，一定要用肥皂勤洗手。」余秋霖提醒，酒精並不能殺死腸病毒，一定要用肥皂、洗手乳勤洗手才能有效殺死腸病毒，環境也要用稀釋過後的漂白水消毒。