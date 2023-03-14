我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

口罩禁令解除腸病毒開始作祟 醫師籲勤洗手

記者林佩均／台中即時報導
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒。（李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供）
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒。（李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供）

台灣口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒好發進入高峰期。大甲李綜合醫院小兒科近期出現多例腸病毒案例，年紀都是5、6歲幼稚園大班幼童。小兒科主治醫師余秋霖表示，最近口罩鬆綁，不少家長忽略勤洗手的衛生習慣，讓病毒從口入，染上腸病毒。

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖說，門診中染腸病毒的幼童案例，家長將幼童送到幼稚園，老師量體溫發現幼童發燒，經門診治療發現，幼童嘴巴內已出現潰瘍，確認罹患腸病毒，給予治療後已康復，所幸沒有併發重症引起腦炎。

腸病毒的感染途徑，分成腸胃道傳染、呼吸道傳染、接觸患者皮膚水泡的異體、孕婦分娩過程中感染腸病毒。

余解說，通常腸病毒症狀出現後的一周內，傳染力最高，染病2至10天後出現症狀，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程大約7至10天，極少數個案恐發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎等併發症

「酒精殺不死腸病毒，一定要用肥皂勤洗手。」余秋霖提醒，酒精並不能殺死腸病毒，一定要用肥皂、洗手乳勤洗手才能有效殺死腸病毒，環境也要用稀釋過後的漂白水消毒。

余秋霖表示，現在2、3歲幼童在疫情下長大，長期處在戴口罩的生活環境，接觸到的病毒量相對較少，而口罩解封後，家長應多提醒小孩勤洗手，減少病從口入的機會。

口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖...
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒(非新聞當事人)。（李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供）

口罩 疫情 併發症

上一則

遠離肥胖症 醫師提醒「5原則」別輕忽

下一則

近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

延伸閱讀

高圓圓路邊啃飯糰 老闆娘不識大明星

高圓圓路邊啃飯糰 老闆娘不識大明星
大陸宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩

大陸宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩
口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌
3/13起日本口罩全面鬆綁 百貨、大眾運輸等員工將續戴

3/13起日本口罩全面鬆綁 百貨、大眾運輸等員工將續戴

熱門新聞

疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）

疫後海外旅遊復甦 藥師強烈建議出國玩帶「5大常備藥」

2023-03-09 06:25
「一天睡八小時」的觀念，在現今看來已經過時。（ingimage）

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

2023-03-09 02:00
跌倒在65歲以上長者死因中排名第2，衛福部桃園療養院指出，當民眾出現5大症狀時，就須注意身體變化。（桃園療養院提供）

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

2023-03-07 04:14
(取材自健康醫療網)

痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

2023-03-07 00:10
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）

輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

2023-03-11 04:42
圖片來源 ／健康醫療網

4招養成易瘦體質 竟然不是先吃蔬菜？

2023-03-09 01:15

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴