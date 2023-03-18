皮膚長紅疹 當心不只是乾癬

乾癬症狀表現相當多樣化，患者也常因此忽略乾癬的非典型症狀。（本報資料照片）

「手指甲的下緣冒出了許多膿疱，整片脫落的指甲難以重新長出來，即使復元也會變形，抓取東西變得很困難。」台灣長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓表示，這是全身型膿疱性乾癬（GPP）患者出現的症狀。此疾病較為少見，多數人會誤以為是單純乾癬或濕疹發作。

現膿疱破皮 恐引發敗血症

一位正在接受治療的20多歲女性病患，初期是斑塊型的乾癬，後來因為工作壓力等因素，病情控制不穩，最後急性發作而就醫，才確診為全身型膿疱性乾癬。陳俊賓提醒，若急性發作伴隨發燒、膿疱破皮等狀況時，恐有感染、敗血症、器官衰竭，甚至致死風險，千萬不可輕忽，必須立即就醫治療。

全身型膿疱性乾癬的初期症狀，可能會以斑塊型乾癬合併膿疱或單純膿疱來表現。陳俊賓說，臨床上患者嚴重急性發作時，病程會來得又急又猛，加上發燒、發冷等看似感染的病症，病發期間服用藥物，也容易誤判為嚴重藥物過敏 的急性廣泛性發疹性膿疱症（AGEP），診斷上需要花些時間釐清。

好發於女性 20到60歲都有

陳俊賓說，這項疾病的致病機轉，包括基因、後天環境誘發（如感染、藥物）等因素都有關聯性。新近研究發現，部分患者的IL-36RN基因出現突變、介白素IL-36異常活化，是全身型膿疱性乾癬患者免疫異常的重要關鍵，這與導致乾癬的介白素IL-17、IL-23等異常類似卻又不同。患者以女性居多，好發年齡從20多歲到60多歲長者都有。

症狀擴全身 死亡率可達5%

患者的症狀可能會從局部斑塊型乾癬或單純膿疱皮疹，進展到全身長滿膿疱、發燒、發炎、脫水等，嚴重恐惡化成蜂窩性組織炎、敗血症到休克，特別是年長患者的發病進展可能更加快速。

陳俊賓指出，此疾病因為全身皮膚都有機會長出膿疱，若在腳底板、背部及指甲下緣，平常生活作息都會受影響。大多數全身型膿疱性乾癬患者可能會反覆急性發作，急性期死亡率為3到5%。

以往全身型膿疱性乾癬的治療，多為類固醇、Ａ酸、環孢靈素、滅殺除炎錠等四種藥物，陳俊賓說，如果患者有肝腎功能異常，藥物選擇更要注意。