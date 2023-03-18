我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

皮膚長紅疹 當心不只是乾癬

邱書昱
乾癬症狀表現相當多樣化，患者也常因此忽略乾癬的非典型症狀。（本報資料照片）
乾癬症狀表現相當多樣化，患者也常因此忽略乾癬的非典型症狀。（本報資料照片）

「手指甲的下緣冒出了許多膿疱，整片脫落的指甲難以重新長出來，即使復元也會變形，抓取東西變得很困難。」台灣長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓表示，這是全身型膿疱性乾癬（GPP）患者出現的症狀。此疾病較為少見，多數人會誤以為是單純乾癬或濕疹發作。

現膿疱破皮 恐引發敗血症

一位正在接受治療的20多歲女性病患，初期是斑塊型的乾癬，後來因為工作壓力等因素，病情控制不穩，最後急性發作而就醫，才確診為全身型膿疱性乾癬。陳俊賓提醒，若急性發作伴隨發燒、膿疱破皮等狀況時，恐有感染、敗血症、器官衰竭，甚至致死風險，千萬不可輕忽，必須立即就醫治療。

全身型膿疱性乾癬的初期症狀，可能會以斑塊型乾癬合併膿疱或單純膿疱來表現。陳俊賓說，臨床上患者嚴重急性發作時，病程會來得又急又猛，加上發燒、發冷等看似感染的病症，病發期間服用藥物，也容易誤判為嚴重藥物過敏的急性廣泛性發疹性膿疱症（AGEP），診斷上需要花些時間釐清。

好發於女性 20到60歲都有

陳俊賓說，這項疾病的致病機轉，包括基因、後天環境誘發（如感染、藥物）等因素都有關聯性。新近研究發現，部分患者的IL-36RN基因出現突變、介白素IL-36異常活化，是全身型膿疱性乾癬患者免疫異常的重要關鍵，這與導致乾癬的介白素IL-17、IL-23等異常類似卻又不同。患者以女性居多，好發年齡從20多歲到60多歲長者都有。

症狀擴全身  死亡率可達5%

患者的症狀可能會從局部斑塊型乾癬或單純膿疱皮疹，進展到全身長滿膿疱、發燒、發炎、脫水等，嚴重恐惡化成蜂窩性組織炎、敗血症到休克，特別是年長患者的發病進展可能更加快速。

陳俊賓指出，此疾病因為全身皮膚都有機會長出膿疱，若在腳底板、背部及指甲下緣，平常生活作息都會受影響。大多數全身型膿疱性乾癬患者可能會反覆急性發作，急性期死亡率為3到5%。

以往全身型膿疱性乾癬的治療，多為類固醇、Ａ酸、環孢靈素、滅殺除炎錠等四種藥物，陳俊賓說，如果患者有肝腎功能異常，藥物選擇更要注意。

過敏

上一則

泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強

下一則

排便出血別慌…檢查發現是大腸憩室病灶

延伸閱讀

指甲剪太短、鞋穿太緊 易罹患甲溝炎

指甲剪太短、鞋穿太緊 易罹患甲溝炎
1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久
1天睡8小時已是過時迷思 研究發現更多基因會影響睡眠

1天睡8小時已是過時迷思 研究發現更多基因會影響睡眠
腳趾甲修太短小心甲溝炎 醫師點名「這些行為」也易中鏢

腳趾甲修太短小心甲溝炎 醫師點名「這些行為」也易中鏢

熱門新聞

醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）

輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

2023-03-11 04:42
衛福部彰化醫院今年「世界腎臟病日」主動出擊為社區民眾抽血檢驗腎功能，檢驗年齡下降到18歲。（記者簡慧珍／攝影）

近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

2023-03-14 05:42
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。（記者簡慧珍／攝影）

口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

2023-03-13 05:51
（圖：健康醫療網提供）

育有兩子欲結紮 妻未簽字同意？醫一問「有洋蔥」

2023-03-12 00:30
（圖：健康醫療網提供）

想要健康長壽？每天5色蔬果至少吃3色

2023-03-12 01:30
搶救銀髮族肌少症，健身中心教官說，每周3種訓練可兼顧身心。（世界健身提供）

搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康

2023-03-12 05:09

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5