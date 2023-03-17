飽受網球肘之苦 微創肘關節鏡手術改善

網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一。(Getty Images)

一名貨車司機長期飽受「網球肘」所苦，試過打針、復健治療等病情仍未明顯改善，有次開車轉彎時，右手一陣劇痛差點導致車輛打滑，後來接受「微創肘關節 鏡手術 」，清創並修補受損的橈側伸腕短肌，才讓他安心工作。

台灣亞洲大學附屬醫院運動醫學 暨手外科主任賴禹呈說，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，名稱則源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度使用恐造成肌腱炎，因此才會被稱為網球肘。

但他說，就醫的網球肘患者多數並不打網球，而是工作中需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確，也可能引起網球肘，幾乎已經成為常見的文明病。

以上述患者為例，剛開始出現疼痛時，會建議先透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，九成以上都能大幅緩解疼痛，但臨床上仍有4%至11%的患者，無法藉由上述的保守治療獲得改善，一旦這種頑固性疼痛持續6個月以上，且影響日常生活工作，則建議考慮進一步手術治療。

賴禹呈說，傳統開放式手術治療頑固性網球肘，會需要切開5公分的手術傷口，分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌清創修補，缺點是會破壞到淺層軟組織，與修復過程中可能造成的沾黏，且術後恢復期與疼痛緩解平均長達12周。

他說，隨著醫療科技進步，以肘關節鏡施行微創手術，手術傷口大幅縮小至1公分，方式是透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，過程中會大幅減少淺層組織的破壞，並且精準處理病灶，相較於傳統開放性手術，可幫助病患更早恢復日常生活工作。