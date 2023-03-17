我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

飽受網球肘之苦 微創肘關節鏡手術改善

黃寅
網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一。(Getty Images)
網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一。(Getty Images)

一名貨車司機長期飽受「網球肘」所苦，試過打針、復健治療等病情仍未明顯改善，有次開車轉彎時，右手一陣劇痛差點導致車輛打滑，後來接受「微創肘關節手術」，清創並修補受損的橈側伸腕短肌，才讓他安心工作。

台灣亞洲大學附屬醫院運動醫學暨手外科主任賴禹呈說，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，名稱則源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度使用恐造成肌腱炎，因此才會被稱為網球肘。

但他說，就醫的網球肘患者多數並不打網球，而是工作中需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確，也可能引起網球肘，幾乎已經成為常見的文明病。

以上述患者為例，剛開始出現疼痛時，會建議先透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，九成以上都能大幅緩解疼痛，但臨床上仍有4%至11%的患者，無法藉由上述的保守治療獲得改善，一旦這種頑固性疼痛持續6個月以上，且影響日常生活工作，則建議考慮進一步手術治療。

賴禹呈說，傳統開放式手術治療頑固性網球肘，會需要切開5公分的手術傷口，分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌清創修補，缺點是會破壞到淺層軟組織，與修復過程中可能造成的沾黏，且術後恢復期與疼痛緩解平均長達12周。

他說，隨著醫療科技進步，以肘關節鏡施行微創手術，手術傷口大幅縮小至1公分，方式是透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，過程中會大幅減少淺層組織的破壞，並且精準處理病灶，相較於傳統開放性手術，可幫助病患更早恢復日常生活工作。

賴禹呈說，若肘部出現疼痛情形，應先停止造成網球肘的運動或工作，讓患部充分休息，避免持續重複的動作，減少肌肉筋脈勞損誘發網球肘，但若症狀遲未改善，則建議考慮接受手術，盡快恢復生活品質。

醫師表示，網球肘幾乎已經成為常見的文明病，文書工作中打字姿勢不正確，也可能引發。...
醫師表示，網球肘幾乎已經成為常見的文明病，文書工作中打字姿勢不正確，也可能引發。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

手術 關節 醫學

上一則

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

延伸閱讀

黃斑病變

黃斑病變
有家族病史 貴婦脖子雙側甲狀腺長瘤

有家族病史 貴婦脖子雙側甲狀腺長瘤
李玟PO手術後影片 復健痛苦呻吟「我想哭了」

李玟PO手術後影片 復健痛苦呻吟「我想哭了」
網球／來美簽證受阻 約帥退出印地安泉網賽

網球／來美簽證受阻 約帥退出印地安泉網賽

熱門新聞

疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）

疫後海外旅遊復甦 藥師強烈建議出國玩帶「5大常備藥」

2023-03-09 06:25
「一天睡八小時」的觀念，在現今看來已經過時。（ingimage）

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

2023-03-09 02:00
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）

輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

2023-03-11 04:42
衛福部彰化醫院今年「世界腎臟病日」主動出擊為社區民眾抽血檢驗腎功能，檢驗年齡下降到18歲。（記者簡慧珍／攝影）

近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

2023-03-14 05:42
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。（記者簡慧珍／攝影）

口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

2023-03-13 05:51
（圖：健康醫療網提供）

育有兩子欲結紮 妻未簽字同意？醫一問「有洋蔥」

2023-03-12 00:30

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒