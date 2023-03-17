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葉黃素補過頭 4歲女童膚泛黃

游振昇
台灣童綜合醫院診治一名四歲女童，因為吃葉黃素補過頭，皮膚呈現偏黃色。(圖：童綜合醫院提供)
台灣童綜合醫院診治一名四歲女童，因為吃葉黃素補過頭，皮膚呈現偏黃色。(圖：童綜合醫院提供)

一名4歲的陳姓女童被發現她膚色有點泛黃，尤其是臉跟掌心，家長先帶去就醫檢查，研判是色素累積在皮膚，罹患胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復，家長聽完安心許多。

女童精神活力很好，但是膚色的確有呈現微黃，台灣童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋執行腹部超音波檢查，沒有發現明顯異常的地方，再問診及身體理學檢查，發現女童的眼睛鞏膜沒有變黃。

醫師再仔細追問平時有沒有常吃胡蘿蔔之類的黃橘色食物、或是吃綜合維生素，女童父親才想起女童每天都有補充額外葉黃素。醫師研判應該是色素累積在皮膚，是罹患胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復。

胡書瑋說，這幾年3C產品盛行，而3C螢幕產生的藍光會傷害黃斑部，所以市面上有很多相關的保健食品，尤其葉黃素及玉米黃素屬於類胡蘿蔔素，對眼睛視網膜黃斑部有好處，許多家長為了孩子的眼睛健康而購買。

但是葉黃素及玉米黃素是一種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的許多食物例如菠菜、地瓜葉、南瓜、綠花椰菜、胡蘿蔔等也含有豐富的葉黃素，所以當食物加上額外補充保健食品後，會使每日總攝取進去的葉黃素過量，容易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。胡蘿蔔素血症問題與黃疸最大的不同，在於胡蘿蔔素血症只會在皮膚累積，而不會在眼睛的鞏膜累積，鞏膜不會變黃。

胡書瑋指出，鹼性磷酸酶在人體內的肝臟、骨骼、小腸及胎盤中都大量存在，臨床上常用來作為肝臟或骨骼疾病的評估，不過因為骨骼中也有，生長發育中的孩子，抽血時常發現鹼性磷酸酶有上升的現象，最高甚至可以可達成人正常值的2到3倍，所以不一定是肝臟疾病造成。

他呼籲，葉黃素在歐洲食物安全局的每日可接受總攝取量約為每公斤體重1毫克。文獻上目前關於葉黃素過量並沒有發現明顯的危害，不過膚色泛黃還是比較常見的困擾，建議適度攝取即可；他說當孩子出現膚色泛黃或是肝臟相關的指數異常，建議應給小兒腸胃專科醫師評估與檢查，才能給予正確的建議與治療。

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