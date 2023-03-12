小胖老師至今仍臥病在床 「腦中風」植物人比車禍更多

（圖：健康醫療網提供）

54歲資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因腦溢血（腦中風 ）昏倒，2020年10月因跌倒再次昏迷，醫師判斷已接近「植物人」狀態。台灣財團法人創世社會福利基金會社工部副組長黃承勇說明，飲食與生活習慣大幅改變，植物人過半肇因於疾病，其中高達9成為腦中風與心血管疾病，大幅超車早年的車禍 因素，呼籲民眾注意心血管健康，以免發生憾事。

「小胖老師」袁惟仁代表作包括那英《征服》、《夢一場》等華語經典情歌，更是女團S.H.E的專輯製作人。意外摔成植物人後，袁惟仁目前由母親、姊姊、姊夫三人齊力照護，輪流餵他喝牛奶、喝水及拍背。好在演藝圈有一群朋友默默幫助，經濟方面暫時不需要擔心。

腦中風年輕化 腦受損變植物人

根據創世基金會服務個案數統計，早期以車禍佔6成以上，在法律明文規定戴安全帽與各單位宣導交通安全概念後，交通事故引起的植物人比例得以下降，近年來致殘主因已轉為疾病居多。

近年民眾飲食與生活習慣改變，加上工作壓力大、應酬飲酒或熬夜，植物人肇因腦中風的比例已大幅超越車禍因素。黃承勇說明，以往腦中風集中於65歲以上長者，但從創世基金會第一線社工觀察到，現在很多30、40幾歲的青壯年就中風或是心肌梗塞，導致腦部受損變成植物人。

植物人狀態要如何判定？

「植物人」不是一種疾病，而是一種「狀態」，可能因素包括中風、車禍、腦傷、缺氧性腦病變、溺水、休克、心肌梗塞等。根據美國神經病學協會 （ANA，American Neurological Association，1993）判定基準如下：

1.沒有任何證據可以看出病人對其自身或環境有知覺（反射動作或自發睜眼，可能存在）。

2.檢查者與病人之間不可能發生任何形式的溝通交談（眼球跟隨動作也許可以，但常不是有目的的注視）。病人對言語不會有情緒反應。

3.病人無法發出有意義的文句。

4.偶而可見的微笑，皺眉及哭泣動作，但不見得與外界刺激一致。

5.可以有「睡眠－覺醒」的週期。

6.腦幹與脊髓反射並不一定。吸吮、噘唇、咀嚼及吞嚥等原始反射可能保留。瞳孔光照反射，抓握反射與肌腱反射也可以存在。

7.只要是自主隨意的動作，不論再怎麼原始，都算是認知的徵兆，便不可以診斷為植物人。也不應有被視為學習或模仿的行為動作。給予痛苦或不適的刺激，也許可以看到原始的動作（收縮或姿位反射）。

8.血壓控制、心肺功能常是完整的，膀胱失禁則會存在。

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資料來源：健康醫療網

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