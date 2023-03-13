新生兒黃疸不消退 當心是膽汁鬱積症

圖片來源 ／健康醫療網

許多新手爸媽在看到寶寶因為黃疸需住院照光時，覺得相當不捨甚至落淚。其實新生兒黃疸相當常見，家長們不必太過焦慮擔憂。不過如果黃疸超過兩周，或是排便持續呈現灰白色時，有可能是「膽汁鬱積症」，建議盡早就醫診療。

新生兒的黃疸 常見生理現象

台灣三軍總醫院小兒科江哲銘醫師指出，黃疸是新生兒常見的生理現象，主要是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成的，表現的症狀為皮膚變黃。而黃疸的膽紅素，亦具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒是有益處的。

江哲銘表示，造成新生兒黃疸原因很多，若兩周左右可以自然消退，多為生理性黃疸。若膽紅素數值達照光標準，醫師會建議住院接受照光治療；然而如果紅血球破壞過多，或是膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形。

持續超過兩周 恐有延遲黃疸問題

倘若嬰兒黃疸時間超過兩周，或大便持續呈現灰白色，得評估小寶寶是否有延遲性黃疸問題，盡早找尋求兒科醫師診治是否為膽汁鬱積症。江哲銘表示，新生兒膽汁鬱積有很多原因需要列入鑑別診斷，包含膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群(Alagille syndrome)、先天性代謝疾患等，皆為可能的臨床診斷。

江哲銘補充，據研究統計，此病症於60天內診斷並接受葛西手術 後，膽汁順利排出的機會較高，相較於60天後手術有較好的預後。

罹患膽道閉鎖 需多觀察留意

台灣每20萬新生兒中，大約有30-40人會罹患膽道閉鎖的狀況，後續有可能進展成肝硬化，甚至需要換肝。目前膽道閉鎖疾病在台灣已被歸類為罕病，此病發生的原因，醫學 上至今無法完全明瞭，可能是產前感染、胚胎發育異常或其他因素引起，造成嬰兒膽道不通、膽汁持續鬱積。

江哲銘提醒，照顧新生兒的家長，除了觀察寶寶的吃、喝、活動力之外，仍應對照兒童手冊中的大便卡，若有持續型的黃疸或大便顏色異常，應至門診請兒科醫師協助評估或轉介諮詢。

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