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生不出來竟是子宮內膜增生惹禍 醫師妙手一圓當爸媽夢

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一對小夫妻雖然正值適孕年齡，但婚後五年多遲遲盼不到好消息，只得接連嘗試人工授精及試管嬰兒等不同方式，但肚皮依舊沒有動靜，經輾轉求醫後，才發現原來是子宮內膜增生過厚，導致不易受孕，所幸經安排手術刮除，短短不到半年時間便傳來佳音，讓他們一圓當爸媽的夢想。

婚後五年不孕 原是內膜增生

收治患者的台灣亞洲大學附屬醫院婦產部生殖醫學科主任劉邦斌指出，這位求子心切的太太由先生陪同前來就醫，夫妻倆雖然年紀都不到35歲，但婚後五年多來不僅自然方式無法成功受孕，期間還嘗試2次人工授精、1次試管嬰兒，卻依舊始終盼不到「小寶寶」來敲門，讓夫妻倆一度灰心想放棄。

經友人輾轉推薦後，夫妻決定求診再試一次，到院後，醫療團隊先安排超音波與子宮內視鏡檢查，果然發現太太有嚴重子宮內膜增生跡象，於是建議安排子宮內膜刮除，並透過補充黃體素來減輕內膜持續增生異常狀況，三個月後再安排第二次子宮內膜刮除，確認病理報告正常後順利解決問題。只是手術後不到半年時間，這對夫妻就稍來好消息，竟然在自然受孕方式下懷孕成功，一圓為人父母夢想。

保持身體健康 規律運動有益

劉邦斌醫師提醒，肥胖或體脂肪過高都會增加子宮内膜增生發生率，平時務必減少吃油炸或過度精緻的食物，尤其要維持規律運動，建議每周運動5次、每次至少30分鐘，且心跳需達到每分鐘110下，讓身體保持在健康的狀態。

劉邦斌醫師也建議，由於不孕的原因十分廣泛，除了女性本身的體質因素，例如排卵功能異常、荷爾蒙失調、子宮內膜異常、輸卵管阻塞等，男性也同樣需確認精子數目是否太少或活動力減弱、睪丸製造精子障礙以及輸精管異常等，夫妻務必都要先做詳細的不孕症檢查，找出真正原因對症下藥，才能避免病因未解決，卻花大錢沒有效果。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57010


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