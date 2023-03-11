生不出來竟是子宮內膜增生惹禍 醫師妙手一圓當爸媽夢

圖片來源 ／健康醫療網

一對小夫妻雖然正值適孕年齡，但婚後五年多遲遲盼不到好消息，只得接連嘗試人工授精及試管嬰兒等不同方式，但肚皮依舊沒有動靜，經輾轉求醫後，才發現原來是子宮內膜增生過厚，導致不易受孕，所幸經安排手術 刮除，短短不到半年時間便傳來佳音，讓他們一圓當爸媽的夢想。

婚後五年不孕 原是內膜增生

收治患者的台灣亞洲大學附屬醫院婦產部生殖醫學 科主任劉邦斌指出，這位求子心切的太太由先生陪同前來就醫，夫妻倆雖然年紀都不到35歲，但婚後五年多來不僅自然方式無法成功受孕，期間還嘗試2次人工授精、1次試管嬰兒，卻依舊始終盼不到「小寶寶」來敲門，讓夫妻倆一度灰心想放棄。

經友人輾轉推薦後，夫妻決定求診再試一次，到院後，醫療團隊先安排超音波與子宮內視鏡檢查，果然發現太太有嚴重子宮內膜增生跡象，於是建議安排子宮內膜刮除，並透過補充黃體素來減輕內膜持續增生異常狀況，三個月後再安排第二次子宮內膜刮除，確認病理報告正常後順利解決問題。只是手術後不到半年時間，這對夫妻就稍來好消息，竟然在自然受孕方式下懷孕成功，一圓為人父母夢想。

保持身體健康 規律運動有益

劉邦斌醫師提醒，肥胖 或體脂肪過高都會增加子宮内膜增生發生率，平時務必減少吃油炸或過度精緻的食物，尤其要維持規律運動，建議每周運動5次、每次至少30分鐘，且心跳需達到每分鐘110下，讓身體保持在健康的狀態。

劉邦斌醫師也建議，由於不孕的原因十分廣泛，除了女性本身的體質因素，例如排卵功能異常、荷爾蒙失調、子宮內膜異常、輸卵管阻塞等，男性也同樣需確認精子數目是否太少或活動力減弱、睪丸製造精子障礙以及輸精管異常等，夫妻務必都要先做詳細的不孕症檢查，找出真正原因對症下藥，才能避免病因未解決，卻花大錢沒有效果。

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