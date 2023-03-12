我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

矽谷銀行未來2周關鍵 投資人：別指望聯邦賠款

育有兩子欲結紮 妻未簽字同意？醫一問「有洋蔥」

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著醫學時代進步、網路發達、社會風氣的改變，透過親友介紹、蒐集網路資訊了解結紮手術的男性增多，台灣衛生福利部臺北醫院泌尿科蔡伊達醫師分享，行醫數年為許多希望能安全節育又不影響性生活的男子結紮，而日前一名魏姓男子要結紮的原因，讓他感觸良多。

蔡伊達醫師表示，每個人結紮的背後故事不同，魏先生年紀30左右，表示已婚且育有兩孩，希望做結紮，安排手術查閱手術同意書，卻發現配偶同意欄空白，當時蔡伊達醫師記得在門診就查過身分證，記得有配偶，根據優生保健法第十條規定，配偶沒同意的話是不能進行結紮手術的，蔡伊達醫師立即向躺在手術枱上的魏先生說：「你太太要簽名同意啊」。

蔡伊達醫師表示，目前男性結紮已演進為無刀口、免縫線的手術技術，手術休息復原完成後，一切如常不會影響，比起女性結紮手術開刀的範圍、風險、術後癒合等對身體的影響，男性結紮費用相對較安全、有效、方便、簡單，也不易感染、併發症與機率相當少見，因此是目前最常被諮詢的項目，在已確定不想再生育的夫妻諮詢節育方式時，醫師通常也會先建議由男性結紮，但也需要配偶同意。

局部麻醉進行 過程不傷睪丸

原以為是魏太太不同意，熟料魏先生神情鎮定地説：「我太太去世了。」此話一出，魏先生堅定以結紮對逝去妻子表明不再娶、不再生的決心，蔡伊達醫師再拿出身分證影本仔細端詳配偶欄，姓名後面果然有個括號(歿)。

蔡伊達醫師說，結紮手術以局部麻醉重點部位後進行，在陰囊中央用尖鑷子撐開一個小洞，將左右兩側輸精管截斷約一公分並綁起來，電燒斷端以阻斷精蟲路徑，結紮過程不會傷害睪丸、陰囊與陰莖，被製造的精蟲也會被睪丸自體吸收掉，男性荷爾蒙製造與分泌、原有的男性雄風皆不受影響、精液量也不會有明顯減少，結束後的手術傷口小於0.5公分，日後若想要再恢復生育能力也還可以再透過手術，有約一半機率可恢復。

結紮時間久 恢復程度差

蔡伊達醫師提醒，通常結紮時間越久、輸精管阻塞的時間越長、術前術後輸精管睪丸的健康狀況、夫妻倆年齡越大，都會影響恢復的程度，因此在結紮前，一定要思考清楚。最後，蔡伊達醫師感慨說道，沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人，愛要即時，幸福短暫、時光流逝、人生無常。

【延伸閱讀】

避孕藥忘記吃、避孕器一旦位移就失效　球型避孕器成新選擇

妙齡女結紮後反悔　靠生殖醫學技術恢復「生」機

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57013

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 醫學 低收入

上一則

輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

下一則

小胖老師至今仍臥病在床 「腦中風」植物人比車禍更多

延伸閱讀

用梳子梳頭、按摩肚臍 中醫養生助長壽

用梳子梳頭、按摩肚臍 中醫養生助長壽
肩頸痠痛？3步驟正確調整坐姿、1招避免「烏龜頸」　

肩頸痠痛？3步驟正確調整坐姿、1招避免「烏龜頸」　
李玟PO手術後影片 復健痛苦呻吟「我想哭了」

李玟PO手術後影片 復健痛苦呻吟「我想哭了」
女子突反應遲鈍以為是中風… 竟罹患腦腫瘤

女子突反應遲鈍以為是中風… 竟罹患腦腫瘤

熱門新聞

疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）

疫後海外旅遊復甦 藥師強烈建議出國玩帶「5大常備藥」

2023-03-09 06:25
「一天睡八小時」的觀念，在現今看來已經過時。（ingimage）

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

2023-03-09 02:00
跌倒在65歲以上長者死因中排名第2，衛福部桃園療養院指出，當民眾出現5大症狀時，就須注意身體變化。（桃園療養院提供）

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

2023-03-07 04:14
(取材自健康醫療網)

痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

2023-03-07 00:10
原PO的頭髮插進手指裡。圖擷自Dcard

頭髮插進手指竟化膿...「需強行拔出」 他嚇傻了

2023-03-05 15:00
長者容易跌倒原因。（取材自國民健康署「長者防跌妙招手冊」）

台歌仔戲國寶滑倒驟逝 國健署教防跌5招

2023-03-05 04:20

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
美10大生活最貴城 加州占3個

美10大生活最貴城 加州占3個