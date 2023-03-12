育有兩子欲結紮 妻未簽字同意？醫一問「有洋蔥」

（圖：健康醫療網提供）

隨著醫學 時代進步、網路發達、社會風氣的改變，透過親友介紹、蒐集網路資訊了解結紮手術 的男性增多，台灣衛生福利部臺北醫院泌尿科蔡伊達醫師分享，行醫數年為許多希望能安全節育又不影響性生活的男子結紮，而日前一名魏姓男子要結紮的原因，讓他感觸良多。

蔡伊達醫師表示，每個人結紮的背後故事不同，魏先生年紀30左右，表示已婚且育有兩孩，希望做結紮，安排手術查閱手術同意書，卻發現配偶同意欄空白，當時蔡伊達醫師記得在門診就查過身分證，記得有配偶，根據優生保健法第十條規定，配偶沒同意的話是不能進行結紮手術的，蔡伊達醫師立即向躺在手術枱上的魏先生說：「你太太要簽名同意啊」。

蔡伊達醫師表示，目前男性結紮已演進為無刀口、免縫線的手術技術，手術休息復原完成後，一切如常不會影響，比起女性結紮手術開刀的範圍、風險、術後癒合等對身體的影響，男性結紮費用相對較安全、有效、方便、簡單，也不易感染、併發症與機率相當少見，因此是目前最常被諮詢的項目，在已確定不想再生育的夫妻諮詢節育方式時，醫師通常也會先建議由男性結紮，但也需要配偶同意。

局部麻醉進行 過程不傷睪丸

原以為是魏太太不同意，熟料魏先生神情鎮定地説：「我太太去世了。」此話一出，魏先生堅定以結紮對逝去妻子表明不再娶、不再生的決心，蔡伊達醫師再拿出身分證影本仔細端詳配偶欄，姓名後面果然有個括號(歿)。

蔡伊達醫師說，結紮手術以局部麻醉重點部位後進行，在陰囊中央用尖鑷子撐開一個小洞，將左右兩側輸精管截斷約一公分並綁起來，電燒斷端以阻斷精蟲路徑，結紮過程不會傷害睪丸、陰囊與陰莖，被製造的精蟲也會被睪丸自體吸收掉，男性荷爾蒙製造與分泌、原有的男性雄風皆不受影響、精液量也不會有明顯減少，結束後的手術傷口小於0.5公分，日後若想要再恢復生育能力也還可以再透過手術，有約一半機率可恢復。

結紮時間久 恢復程度差

蔡伊達醫師提醒，通常結紮時間越久、輸精管阻塞的時間越長、術前術後輸精管睪丸的健康狀況、夫妻倆年齡越大，都會影響恢復的程度，因此在結紮前，一定要思考清楚。最後，蔡伊達醫師感慨說道，沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人，愛要即時，幸福短暫、時光流逝、人生無常。

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資料來源：健康醫療網

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