太胖或太瘦 對關節都不好

登山要鍛鍊肌肉，才能保護關節。（本報資料照片）

現代人懂得保養，外表愈來愈不顯老，但久坐、缺乏運動的生活模式，卻可能讓雙腿無力，退化得更快。

如何讓雙腿逆齡？專家說，愈早開始保養，就像趁早儲蓄一樣，到老還有充足的腿力行走。

Q：退化性關節 炎和骨鬆 有什麼不同？骨鬆患者的關節會退化更快嗎？

退化性關節炎主要是關節軟骨的磨損，造成關節僵硬、疼痛與變形；骨鬆則是全身性硬骨骨質流失、空洞太多，造成骨骼質量下降，容易骨折。研究顯示兩者間並沒有明顯的因果關係，但退化性關節炎患者可能因疼痛不想動，減少運動、對骨頭刺激不足，讓骨鬆更嚴重。

退化性關節炎的原因包括年紀大、肥胖、關節曾經受傷或O型腿關節變形等；骨鬆則是年紀大（特別是停經後女性，骨鬆會更嚴重）、太瘦、抽菸及喝酒等。兩者的共同成因為年紀，所以年紀大可能同時有這兩種疾病，但並沒有直接關連。

Q：膝蓋彎曲超過多少度最傷關節？久站或久坐都對膝關節不利嗎？

膝蓋彎曲角度不同，壓到的軟骨部位也不同，但並沒有哪個角度最傷膝蓋的問題。不過如果久站或久坐，確實可能對膝關節不利，因為維持同個姿勢太久，周邊肌肉、韌帶可能僵硬，突然有一個大動作或用力過猛，壓力直接施加在軟骨上，就可能造成關節損傷。工作形態是久站或久坐者，長期維持同一個姿勢，會造成對應的關節部位與韌帶等損耗較大。平常要多運動，啟動沒有用到的部位，而同一姿勢超過30分鐘，就要動一動，例如蹲久了，用手磨擦膝蓋4、5下，有溫暖的感覺再動，會好一點。

雖然關節彎曲角度與傷害無關，但仍要考慮正確發力的問題，如果軟骨已有部分磨損，或是肌力不夠，就會讓發力不平均，可能讓關節損傷更嚴重。

Q：纖瘦的人關節受力小，比較不容易發生退化性關節炎？

肥胖者因為體重造成關節壓力大，確實比瘦的人容易有退化性關節炎；但如果太瘦，肌力不足，沒辦法穩定的保護膝關節，也可能發生退化性關節炎，所以太胖或太瘦對關節都不好。但比例上來說，體重輕者發生退化性關節炎的比例低於肥胖者。

Q：路走越多、山爬越多的人，軟骨磨損得更快？

運動並不會讓軟骨磨損更快，重要的是發力有沒有平均。研究顯示，馬拉松運動員軟骨退化的程度，並不會比一般人快，但如果不常爬山、偶而爬卻爬太久，肌肉鍛鍊不足，沒有辦法有效保護膝關節，就可能退化更快。特別是下山的時候，重力都壓在下半身，如果沒有核心肌群、臀大肌、股四頭肌等的協助支撐，對膝關節的損傷就會比較大。

Q：膝關節退化的症狀有哪些？

走路承重時就會疼痛，如果坐或躺著就不會痛，同時活動的角度減少，像是無法彎曲、伸直，並有僵硬、變形的情況，走路走不遠，部分患者會紅、腫、熱、痛。如果磨損的是內側的軟骨，就會造成O型腿；如果是外側軟骨，則是X型腿。急性期會有溫熱及腫脹的感覺，等到骨刺長出來，關節就會變大，也是退化性關節炎主要的症狀。

有時運動後膝關節會有溫熱的感覺，如果休息後就緩解，是正常的；但如果有單點或多點的疼痛感，就可能是退化性關節炎，應注意。

Q：膝關節疼痛要掛骨科 還是復健科？