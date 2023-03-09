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疫後海外旅遊復甦 藥師強烈建議出國玩帶「5大常備藥」

記者林佳彣／台北即時報導
疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）
疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）

台灣疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國，要是遇上水土不服或身體各種小症狀，恐影響興致。台北市聯合醫院藥師建議民眾帶上5大旅遊常備藥品，解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外用藥均可在健保藥局購買。

北市聯醫和平婦幼院區藥劑科藥師黃昱臻表示，藥品準備取決於個人身體狀態及旅遊行程，兒童、懷孕婦女、洗腎病人等特殊族群，準備旅遊用藥時，建議先由醫師評估身體狀況再選擇藥品。而像造訪瘧疾疫區，可請醫師開立預防性抗生素，按醫囑服用，登山、雪地活動等行程則服用高山症用藥。

黃昱臻說，若有使用慢性病用藥或需長期使用的藥品，要確保攜帶足夠藥量，保險起見可多帶幾天份；可將藥名、用法用量列成清單並註記藥品過敏史，如有購買藥品或就醫需求，即能提供該份資料作為參考。

另外，黃昱臻強烈建議攜帶一般5大類常備藥品，包含解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外用藥，這些通常為指示藥，民眾可到健保藥局向藥師諮詢及購買。

黃昱臻指出，解熱鎮痛藥用於治療頭痛、牙齒痛、關節痛、經痛等，亦有退燒功能；溫差大造成流鼻水、接觸過敏原導致眼睛與皮膚搔癢，抗組織胺能緩解症狀；止暈藥需於搭乘交通工具前30分鐘至1小時服用，副作用可能會嗜睡。

至於公共衛生條件較落後地區，黃昱臻提醒飲食後要注意胃腸道狀況，若擔心蔬菜水果攝取過少而有解便困難，可事先準備便秘藥；止癢藥膏、優碘及外傷藥膏，可緩解傷口不適且減少感染。

黃昱臻建議，搭機時可將藥品放在隨身行李，不過各國對旅客攜入藥品管理不同，尤其管制藥品與含鴉片成分藥品，入境他國前得要確認清楚；旅遊醫學資訊可至衛福部網站「國際旅遊處方箋」查詢，或至醫院的旅遊醫學門診諮詢。

藥師建議民眾出國可帶上5大旅遊常備藥品，解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外...
藥師建議民眾出國可帶上5大旅遊常備藥品，解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外用藥均可在健保藥局購買。（聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影）

醫學 健保 常備藥

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