我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台陸委會宣布兩岸恢復直航點 10日起實施

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

貧血分兩種治療方式也不同 不是光補充鐵就有效

記者江良誠／南投即時報導
南投醫院營養師黃淑敏提醒，貧血原因很多，應先找醫師檢查確認原因，光是補鐵不一定能對症下藥。（南投醫院提供）
南投醫院營養師黃淑敏提醒，貧血原因很多，應先找醫師檢查確認原因，光是補鐵不一定能對症下藥。（南投醫院提供）

台灣南投市一名母親因讀高中女兒健康檢查有貧血，急著詢問該怎麼補充鐵質，才能將女兒血補回來。南投醫院營養師黃淑敏說，貧血分為營養不良性貧血及先天性遺傳貧血，要先確認貧血原因才能對症下藥，不是一直補充鐵，貧血就能改善。

南投醫院表示，貧血是指紅血球與血紅素數量不足而導致人體攜帶氧氣的能力下降。根據世界衛生組織的定義，男性血紅素小於13gm/dl，女性小於12 gm/dl，即稱之為「貧血」。

黃淑敏說，造成貧血原因很多，常見有缺鐵性貧血、巨球性紅血球貧血、再生不良性貧血及先天紅血球缺陷所導致之貧血等。所以又分為營養不良性貧血及先天性遺傳貧血。

營養性貧血是指鐵質、蛋白質、葉酸、維生素B12、維生素C、銅及鈷等營養素缺乏時，身體無法製造足夠的血紅素。此外，維生素B12和葉酸也是製造紅血球的重要元素，缺乏這些營養素也可能導致貧血。

若是營養性貧血，可多攝取富含蛋白質及鐵、維生素B12、葉酸高的食物，包括：黃豆、肉類、動物肝臟、魚類、蛋類，深綠色蔬菜、堅果種子、牛乳及乳製品、糙米、全麥、燕麥等。如果民眾其他慢性疾病需特定的飲食需求或限制，建議諮詢營養師或醫師，確定飲食攝入是否符合需要。

先天性遺傳貧血原因可能是家族遺傳，或基因合成異常造成的遺傳血液疾病，譬如：鐮刀形細胞貧血、地中海貧血，補充營養素效果有限，嚴重時須採換血或輸血矯治。

黃淑敏說，出現貧血症狀，建議諮詢醫師找出原因，再決定應有的治療。如果是缺鐵引起，通常建議患者補充鐵質，以幫助身體製造足夠的血紅素。但是，如果貧血是由其他原因引起的，那麼補充鐵質可能不會有太大的幫助。因此在確定貧血原因之前，不應自行進行鐵質補充。

蛋白質 蔬菜

上一則

AI助不孕夫妻喜獲麟兒 自動分析精蟲

延伸閱讀

4招養成易瘦體質 竟然不是先吃蔬菜？

4招養成易瘦體質 竟然不是先吃蔬菜？
「地中海貧血」如何檢測？帶因者怎麼辦？醫師解答

「地中海貧血」如何檢測？帶因者怎麼辦？醫師解答
防腎臟病 自我檢測5字訣不可不知

防腎臟病 自我檢測5字訣不可不知
經期不正常、貧血暈倒 送醫取出29顆子宮肌瘤

經期不正常、貧血暈倒 送醫取出29顆子宮肌瘤

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

降低牙周病機率 你應該「這樣刷牙」才對

2023-03-02 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

減肥、糖尿病適合吃哪種香蕉？營養師解答

2023-03-04 00:30
跌倒在65歲以上長者死因中排名第2，衛福部桃園療養院指出，當民眾出現5大症狀時，就須注意身體變化。（桃園療養院提供）

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

2023-03-07 04:14
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（光田綜合醫院提供）

癢到抓不停 異位性皮膚炎靠這幾招止癢

2023-03-02 04:23
原PO的頭髮插進手指裡。圖擷自Dcard

頭髮插進手指竟化膿...「需強行拔出」 他嚇傻了

2023-03-05 15:00
(取材自健康醫療網)

痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

2023-03-07 00:10

超人氣

更多 >
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回