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常感冒、過敏、倦怠…恐是免疫力下降徵兆

健康醫療網
鼻過敏症狀嚴重的人，可能會因為時常輪值夜班造成免疫力下降；圖為示意圖。（本報資料照片）
鼻過敏症狀嚴重的人，可能會因為時常輪值夜班造成免疫力下降；圖為示意圖。（本報資料照片）

37歲詹先生有過敏性鼻炎，原本控制良好，然而近半年開始輪值夜班後，晨起噴嚏連連、眼鼻癢，後續轉為慢性鼻竇炎，鼻塞、鼻涕轉黃黏稠且倒流、前額悶脹反覆，也容易感冒倦怠、眼痠澀冒血絲，而且發胖，讓他困擾不已。求診中醫，經體質辨證為風熱鬱滯肺胃，經過一個月的症狀及體質調理後，詹先生鼻竇炎已明顯改善，精神及免疫力也提升，整體工作品質更較以前進步。

台灣奇美醫學中心中醫部總醫師莊照宇解釋，疾病可說是人體正氣與病邪相互對抗的過程，當人體因為熬夜輪班、情緒壓力、時差等問題影響免疫調節能力時，若不巧又碰上病邪盛行的時節，便容易染病，免疫系統的穩定度也與疾病的預後有關。

一般免疫力是否降低，可從近期感冒的頻率、感染後的嚴重程度及恢復時間長短作評估；此外，若近期經常反覆口角炎、唇疱疹、過敏症狀加劇、易倦怠乏力、胃口不佳、落髮、肢體痠痛等，均是免疫力降低的可能徵兆。

莊照宇指出，中醫診治疾病，講究「扶正」與「袪邪」兩個面向。免疫低下者，會以扶正為主，可能選擇黃耆、黨參、白朮補氣，配合紫蘇、防風、藿香、薄荷等祛風調腸胃為輔；若當下病邪旺盛或病理性免疫過亢者，則以袪邪為主，配合清熱解毒養陰等藥材，如金銀花、連翹、魚腥草、麥門冬，一方面抗病毒或細菌，另外也減緩免疫過亢造成機體破壞。

至於經絡穴道方面，中醫常選擇兩側合谷搭配太衝來調節免疫，此穴組中醫稱四關穴，是人體氣機運行很重要的通關口；手、足三里、陰陵泉則可提高正氣，調節腸胃，幫助人體營養吸收，以利增加抗壓力及身體修復；另外，由於頭面部常是病原體侵入的管道，因此保持頭面、頸部的溫暖，不時雙手搓熱，揉按眼周、鼻旁、耳朵及後頸部也是很好的保健之道。

運動方面，推薦中醫的八段錦體操搭配呼吸調節，可達通利經脈、調暢心肺、增強肌力之功，且兒童至老年人皆適合，像是前二式的「雙手托天理三焦」、「左右開弓似射雕」，便同時針對身體縱向、橫向與斜向的舒展，更在練慢不練快的過程，達到靜心強身的效果。(本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/)

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