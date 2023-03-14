想老來得子 沒那麼簡單

專家提醒，35歲以上高齡孕婦發生流產、早產等機率較高；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

現代人普遍晚婚、延遲生育，不少男性「老來得子」，不過醫師表示，這畢竟是少數，男人年紀愈大，不孕風險愈高，除了精蟲數量、品質、活動力受影響，有些中年男性「勃起困難」，難以提槍上陣，精子無法達陣；如有生育計畫，建議還是早一點受孕、努力做人。

台灣長庚醫院助理教授、泌尿科主治醫師陳煜表示，有些高齡男性身體狀況還不錯，60、70歲仍「一尾活龍」，讓老婆懷孕。但大部分男性步入中年後，常有糖尿病 、高血壓 或肥胖等慢性病，精蟲數量、品質、活動度變差，不孕機率變高。

男性還可能因「精索靜脈曲張」而影響生育能力，陳煜表示，年輕男性如有這方面困擾，因症狀輕微，早一點結婚，還不至於影響生兒育女；但年過50歲之後，靜脈曲張愈加嚴重，精子品質大不如前，就容易導致不孕，即使可順利性交，也幾乎都是做白工。

陳煜指出，男女如維持一年正常性生活，但仍無法懷孕，男生應檢測 精液品質，確認睪丸是否有外傷、感染，排除睪丸發炎、睪丸癌、精索靜脈曲張、荷爾蒙異常等問題，並確認能否正常勃起；女生則要確認卵子品質、輸卵管暢通、卵子於子宮著床狀況等。受精卵有自我篩選機制，當品質不佳或有缺陷，就會「自我了斷」、自行流產。

陳煜指出，男性的可生育年齡雖比女生增加20年，但前提是維持良好健康狀態，造精功能正常，且可順利完成性行為，想要老來得子，必須克服許多問題。

專家提醒，35歲以上高齡孕婦發生流產、早產等機率較高，甚至懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升，民眾應早一點規畫生育。