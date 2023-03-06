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末期肝癌聞之色變？83歲老翁經最新治療穩定控制

記者修瑞瑩／台南即時報導
83歲老翁肝癌末期（圖左），經過18個月的標靶藥物治療，肝腫瘤明顯縮小（圖右）。（台南市立安南醫院提供）
83歲老翁肝癌末期（圖左），經過18個月的標靶藥物治療，肝腫瘤明顯縮小（圖右）。（台南市立安南醫院提供）

肝癌讓人談之色變，特別是末期肝癌，過去認為存活時間可能不到半年，台灣台南市立安南醫院消化內科醫師郭立夫表示，因新的治療方式愈來人愈多，末期患者的平均存活期已超過兩年，只要積極配合治療，都有改善及康復的機會。

一名83歲老翁因為腹痛被送到安南醫院急診，經診斷為末期肝癌，已有血管侵犯，因為年紀大及多重內科疾病，醫師為他進行不必開刀的標靶藥物治療，經過18個月，胎兒蛋白腫瘤指數目前已恢復正常，且腫瘤明顯縮小，肝癌明顯獲得控制。

郭立夫表示，根據研究統計數據，慢性B型肝炎及C型肝炎在現今醫療技術下，已獲良好控制及治療，但肝癌和肝內膽管癌仍為目前癌症發生率前5名，其中又以俗稱肝癌的肝細胞癌為大宗。

當被告知肝臟長了惡性腫瘤時，第一時間該怎麼辦？ 郭立夫表示，依照患者的體力、腫瘤大小、位置、腫瘤數目、擴散範圍等，有不同的治療選擇，即便嚴重到晚期肝癌，仍有多元化療法可考慮。早期肝癌仍以根除性治療為原則，並進一步舉例6大類型治療方法：

一、肝葉切除手術及肝臟移植手術：早期肝癌且肝功能良好的病人，治療存活率高且復發率低，肝葉切除手術是主要的治療選擇。若肝功能不佳，則可考慮肝臟移植手術；

二、射頻燒灼治療（RFA，Radiofrequency Ablation Therapy，俗稱電燒）：如果評估身體不宜接受切除手術，且腫瘤數目為3顆以內、每顆小於5公分，建議採取射頻燒灼治療，經由超音波導引，透過細針穿刺將電流轉化成熱能，把腫瘤細胞組織凝固壞死，達到腫瘤死亡之目的；

三、肝臟動脈血管栓塞治療：若腫瘤過於龐大而不適用前兩項手術，則可使用肝臟動脈血管栓塞治療。由於肝癌為透過肝臟動脈供應腫瘤營養，栓塞肝臟動脈的血管可阻止供應養分，使腫瘤自然凋亡；

四、標靶藥物治療：通常適用於晚期肝癌、肝功能正常但腫瘤已侵犯到門靜脈，或是已有肝外轉移的患者。郭立夫表示，使用標靶藥物的病人需注意是否有高血壓、腹瀉及手足症候群（手腳皮膚易脫皮）等副作用；

五、免疫藥物治療：透過活化及增強患者免疫系統來攻擊癌細胞，進而提升存活率，但可能造成肝炎、肺炎等其他器官功能異常的副作用。郭立夫提醒，雖然副作用發生比率不高，仍須注意治療後的身體變化；

六、放射治療：包括光子刀、電腦刀、質子刀、釔90放射線治療，透過高單位能量輻射線照射腫瘤部位，以達到治療效果。

台南市立安南醫院消化內科醫師郭立夫。（醫院提供）
台南市立安南醫院消化內科醫師郭立夫。（醫院提供）

腫瘤 手術 高血壓

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