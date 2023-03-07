自我防疫不能輕忽 洗手還分五步驟、六步驟　

(取材自健康醫療網)

即使口罩 解封，勤洗手仍然是防疫 不可少的環節！根據英國最新的研究指出，一天若能洗手六到十次，就能大大減少感染新冠病毒的機率。一般民眾做好「洗手五步驟」濕、搓、沖、捧、擦即可；餐飲從業人員則須遵循「洗手六步驟」，包括：濕、洗、刷、搓、沖、乾，其中第三步驟是用指甲刷仔細地將指尖與指甲「刷乾淨」。

洗手，去除病原菌最好的方法

手是與食品直接接觸最頻繁的部位，如果洗手方式不正確，將身上的細菌或病毒傳播到正在製作或食用的餐飲中，就可能發生食品中毒事件。而洗手是去除病原菌及病毒最有效的方法，透過肥皂或洗手乳中的界面活性劑，促進水與污垢中的油脂發生乳化作用，再搭配雙手搓揉，即可去除皮膚污垢和微生物。

食品從業人員 多一道「刷」確保乾淨

現在外食人口增加，餐飲衛生成為民眾在外用餐最關心的問題，消費者應選擇衛生安全的用餐場所，並於用餐前正確洗手，餐飲從業人員也應養成工作前洗手的好習慣，

「洗手五步驟」：濕、搓、沖、捧、擦

一般民眾除了用餐前洗手，在上廁所後、擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏後也應洗淨雙手，避免細菌或病毒傳播。

「洗手六步驟」：濕、洗、刷、搓、沖、乾

食品從業人員須遵循六步驟，其中第三步驟是用指甲刷仔細地將指尖與指甲刷乾淨。

食品良好衛生規範（GHP）則規定食品從業人員應於下列情況洗手：工作中吐痰、擤鼻涕或有其他可能污染手部之行為，例如處理食品前後、如廁後、處理化學相關藥劑(如消毒水等)後、接觸垃圾桶後、擦拭清掃、清潔桌子或清洗髒碗盤後、更換沾污的衣服後、碰觸金錢、抹布、設備或操作檯表面及其他可能污染食品之行為後，以確保食品衛生安全。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56926

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