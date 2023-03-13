65歲男突右手無力竟是腦中風 第二代防護網頸動脈支架救命

台中榮總頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定，65歲黃姓病患（右一）今感謝醫師崔源生（右二）救治。（圖：台中榮總提供）

65歲黃姓男子有高血壓病史，平時身體健壯，也有在保養，去年6月突然右手無力，警覺可能是中風 送醫，醫師發現他右側頸動脈75%狹窄、右腦小中風，經台中榮總診斷、建議後，去年10月接受台中榮總率先導入的第二代防護網頸動脈支架預防再中風，住院四天後順利出院，術後復原良好。

台灣台中榮總介入性腦血管外科主任、神經外科醫師崔源生說，腦中風謹記救命口訣BE-FAST（Balance、Eye、Face、Arm、Speech、Time），也就是當有突然失去平衡、單眼視力模糊或複視、臉部表情不對稱、一側手臂無力下垂、突然說話含糊不清時，要特別注意記下發作時間，趕緊叫救護車送醫。

崔源生指出，台中榮總為台灣地區最重要的急、重、難症救護後送醫學 中心，神經外科自2006年來年導入第一代頸動脈支架後，為台灣少數單一團隊可同時執行頸動脈內膜剝脫外科手術 與頸動脈支架手術兩種治療的醫學中心，並於去年2022年率先導入第二代防護網頸動脈支架，累積治療逾千例經驗，去年4D全方位頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定。

崔源生說明，中風成因之一頸動脈狹窄，致血流不足，引起中風，頸動脈斑塊剝落，導致腦血管栓塞，傳統治療方法一為外科內膜剝脫手術，清除血管內斑塊，二為置放頸動脈支架，有很好的預防效果。

崔源生指出，第二代防護網頸動脈支架 ，即在血管支架主結構間鋪上一層微細孔洞的薄網，如山壁上的防護網般，有效預防支架置放時可能發生的斑塊碎屑掉落至頸動脈主幹中，降低術中中風惡化。國外手術經驗報告顯示，術後30天內中風併發症從3%至5%減少至1%，安全性提升3至5倍。