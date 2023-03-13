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65歲男突右手無力竟是腦中風 第二代防護網頸動脈支架救命

記者趙容萱／台中報導
台中榮總頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定，65歲黃姓病患（右一）今感謝醫師崔源生（右二）救治。（圖：台中榮總提供）
台中榮總頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定，65歲黃姓病患（右一）今感謝醫師崔源生（右二）救治。（圖：台中榮總提供）

65歲黃姓男子有高血壓病史，平時身體健壯，也有在保養，去年6月突然右手無力，警覺可能是中風送醫，醫師發現他右側頸動脈75%狹窄、右腦小中風，經台中榮總診斷、建議後，去年10月接受台中榮總率先導入的第二代防護網頸動脈支架預防再中風，住院四天後順利出院，術後復原良好。

台灣台中榮總介入性腦血管外科主任、神經外科醫師崔源生說，腦中風謹記救命口訣BE-FAST（Balance、Eye、Face、Arm、Speech、Time），也就是當有突然失去平衡、單眼視力模糊或複視、臉部表情不對稱、一側手臂無力下垂、突然說話含糊不清時，要特別注意記下發作時間，趕緊叫救護車送醫。

崔源生指出，台中榮總為台灣地區最重要的急、重、難症救護後送醫學中心，神經外科自2006年來年導入第一代頸動脈支架後，為台灣少數單一團隊可同時執行頸動脈內膜剝脫外科手術與頸動脈支架手術兩種治療的醫學中心，並於去年2022年率先導入第二代防護網頸動脈支架，累積治療逾千例經驗，去年4D全方位頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定。

崔源生說明，中風成因之一頸動脈狹窄，致血流不足，引起中風，頸動脈斑塊剝落，導致腦血管栓塞，傳統治療方法一為外科內膜剝脫手術，清除血管內斑塊，二為置放頸動脈支架，有很好的預防效果。

崔源生指出，第二代防護網頸動脈支架 ，即在血管支架主結構間鋪上一層微細孔洞的薄網，如山壁上的防護網般，有效預防支架置放時可能發生的斑塊碎屑掉落至頸動脈主幹中，降低術中中風惡化。國外手術經驗報告顯示，術後30天內中風併發症從3%至5%減少至1%，安全性提升3至5倍。

中風 手術 醫學

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