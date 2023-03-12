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下腹痛、急尿感…5旬女注射PRP 改善間質性膀胱炎

（王志仁╱彰化秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師）
間質性膀胱炎常沒來由的下腹痛、頻尿，最難忍受的是急尿感，忍不住還會漏尿。（Getty Images）
間質性膀胱炎常沒來由的下腹痛、頻尿，最難忍受的是急尿感，忍不住還會漏尿。（Getty Images）

53歲張小姐近年飽受間質性膀胱炎之苦，常沒來由的下腹痛、頻尿，最難忍受的是急尿感，忍不住還會漏尿。因此，她很少出門，雖做了許多種治療，但效果有限，於是建議她接受PRP（高濃度血小板血漿）治療，間質性膀胱炎獲得改善。

PRP（platelet-rich plasma）是一種增生治療，先抽自己的血液，離心後抽出其眾多生長因子，注射到患處，來促進血管新生以及組織修復與再生。在骨科、復健科、甚至醫學美容界使用相當普遍，目前也應用在勃起功能障礙、間質性膀胱炎、尿道狹窄等泌尿科疾病治療。

在勃起功能障礙方面，由於PRP富含生長因子，動物實驗發現，在有陰莖神經損傷的老鼠注射PRP於其海綿體，能增加髓鞘化神經軸突的數目、對勃起功能的恢復有助益。

有人類實驗指出，接受PRP療程的病人，用國際勃起功能指標量表（IIEF-5）評估，勃起功能及性滿意度都有進步，療效可持續約半年，不過，研究追蹤的時間不算長且無對照組可比較，恐怕證據等級較為不足。

間質性膀胱炎是一種原因不明的疾病，總是伴隨惱人的下腹痛、頻尿、急尿感，這類病人常跑醫院，但又難以治癒，生活品質很差。根據花蓮慈濟醫學中心研究顯示，將PRP反覆注射在這類病人的膀胱，能顯著改善疼痛、頻尿及夜尿。

尿道狹窄好發在曾經接受過經尿道內視鏡手術、尿道反覆發炎、甚至尿道受傷過的人。病人常會解尿困難，被送來急診尿管常插不進去，需要進行尿道切開手術，而且常沒多久就復發又尿道結疤，令病人痛苦萬分。

研究顯示，若在行尿道狹窄切開手術時同時注射PRP，能延緩復發的時間。不過，針對尿道注射PRP，目前歐洲泌尿科學會治療指引建議只使用在臨床試驗，其療效仍待更多的研究來證實。

手術 醫學 骨科

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