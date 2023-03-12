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B、C肝者勿過勞 慎防猛爆性肝炎

（沈能元）
有B、C肝炎病史或酒癮等，應定期抽血、超音波檢查，及早發現肝功能指數是否異常。 (Getty Images)
有B、C肝炎病史或酒癮等，應定期抽血、超音波檢查，及早發現肝功能指數是否異常。 (Getty Images)

現代人工作忙碌、生活壓力大，常有人說累到「爆肝」，但肝臟真的會爆裂嗎？醫師表示，所謂爆肝多指B肝、C肝等患者受到工作過勞、壓力大等因素誘發，造成肝臟細胞大量壞死，出現肝功能異常、急性肝衰竭症狀，而引發的猛爆性肝炎。最重要的是，先知道自己是否罹患B型或C型肝炎，平時規律運動，適時紓解壓力和保持正常生活作息。

台灣國泰醫院消化內科超音波檢查室主任胡瑞庭說，亞急性的猛爆性肝炎，其中又以B肝造成為大宗。「如服用含有乙醯氨酚等成分的藥物或中藥偏方，或有酒癮等，都可能引起猛爆性肝炎。」

台北榮總內科部胃腸肝膽科主治醫師蘇建維說，B肝引起猛爆性肝炎分為兩類：

一是帶有B肝卻常不自知，當身體疲累造成體內病毒活化，病情急性發作，此類患者年齡多為20至50多歲。

二是肝炎患者經治療後，病情獲得控制，但停藥後卻忘記追蹤，病情再次發作。

胡瑞庭曾收治因服用抗黴菌藥物引發猛爆性肝炎的案例，甚至差點死亡，但他說，目前臨床上使用的抗黴菌藥物毒性愈來愈低，此類案例已不常見，反而要注意來路不明的草藥，尤其是已有肝炎、肝硬化的患者。

蘇建維說，肝臟功能分為合成營養、代謝及排毒，一旦肝臟幹細胞大量壞死後，肝臟即失去功能，無法將毒素排出體外。猛爆性肝炎常見症狀有下肢水腫、腹水、黃疸、皮膚出血、肝昏迷等，甚至使免疫力變差，增加感染機會，進而引發敗血症。

治療方面，蘇建維說，可使用抗病毒藥物，同時針對症狀治療，如補充白蛋白等，若病情嚴重還需進行肝臟移植評估，延誤治療的死亡率高達三至五成。

如何預防猛爆性肝炎？胡瑞庭表示，應先進行檢查，了解自己有無罹患B肝或C肝，是否屬於高風險族群。

蘇建維提醒，民眾應避免服用來路不明的藥品，同時戒菸、戒酒，平時則要規律運動，適時紓解壓力及保持正常生活作息。雖然「熬夜傷肝」說法目前於醫學尚無實證，但生活作息正常，可保持免疫系統完整性，避免肝功能失調。

一旦出現倦怠、疲累、胃口不佳等症狀，應速就醫檢查。針對有B、C肝炎病史或酒癮等，應定期抽血、超音波檢查，及早發現肝功能指數是否異常，以免日後出現肝癌或肝硬化。一般慢性肝炎病史患者應每6個月檢查一次，已有肝硬化者應每3至4個月檢查一次。

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