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過敏性鼻炎失控 可考慮肉毒桿菌緩解

陳雨鑫
肉毒桿菌素治療過敏性鼻炎，是藥物控制不佳患者的其他治療選擇。（圖：劉承信提供）
肉毒桿菌素治療過敏性鼻炎，是藥物控制不佳患者的其他治療選擇。（圖：劉承信提供）

根據統計，約有二到四成台灣民眾飽受過敏性鼻炎所苦，非過敏性鼻炎如鼻竇炎等，人數也不在少數。台灣耳鼻喉科醫師劉承信表示，近年研究發現，肉毒桿菌不僅可以運用在撫平皺紋等醫美項目，也能運用在過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎的患者身上，肉毒桿菌素能降低鼻黏膜分泌，調節自律神經反應，讓過度分泌的鼻黏液萎縮，達到改善效果。

劉承信表示，嚴重的鼻炎患者，時常會因為症狀出現嚴重影響日常生活，即使使用藥物仍難以緩解症狀，醫學界近年逐漸探討肉毒桿菌的作用，將肉毒桿菌施打在鼻黏膜和鼻中隔上，可以降低鼻黏膜的分泌，調節自律神經的反應，讓過度分泌的鼻黏膜慢慢萎縮，大幅改善過敏性和非過敏性鼻炎的症狀。

劉承信表示，已有研究顯示，鼻炎患者使用肉毒桿菌治療一周後，擤鼻涕的狀況明顯減少，鼻塞、流鼻水等症狀減輕約四成。肉毒桿菌不只能作用在表面肌肉和纖維母細胞，還能夠向上回饋到腦部，對激素產生調控，所以可以抑制過度的反應，降低偏頭痛的感受。

劉承信表示，肉毒桿菌治療目前並不是第一線的治療方式，建議是藥物控制不佳等情況，經過專業醫師評估之後，才建議採取肉毒桿菌素治療鼻炎，肉毒桿菌素治療鼻炎，需長期施打，約每三個月施打一次，也需要考量患者的經濟能力。

過敏 醫學 肌肉

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