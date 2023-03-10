新生兒黃疸2周 小心膽汁鬱積症

醫師提醒，新生兒黃疸超過兩周，應就醫檢查。此為示意圖。 （Getty Images）

黃疸是新生兒常見生理現象，雖然要住院照光，但家長不必太過擔憂。然而，黃疸超過二周，且排便持續呈現灰白色，幼兒可能罹患「膽汁鬱積症」，和膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群、先天性代謝疾患有關，應盡快就醫治療。

台灣南投醫院小兒科醫師江哲銘說，新生兒黃疸主要是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成，症狀為皮膚變黃。每位新生兒都會經歷這個過程，然後慢慢消退。黃疸的膽紅素，亦具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒是有益處的。

江哲銘表示，新生兒黃疸原因很多，兩周可以自然消退，多為生理性黃疸。若膽紅素數值達照光標準，醫師會建議住院接受照光治療。然而如果紅血球破壞過多，或是膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形。

倘若黃疸時間超過兩周，或大便持續呈現灰白色，得評估小寶寶是否有延遲性黃疸問題，盡早尋求兒科醫師診治。他表示，依照兒科醫學 會專家共識，評估新生兒延長性黃疸是否為肝膽疾病，除了追蹤大便顏色，建議需抽血檢測 膽紅素數值，以便進一步確診與治療。

膽道閉鎖發生的原因，醫學上至今無法完全明瞭，可能是產前感染、胚胎發育異常或其他因素引起，造成嬰兒膽道不通、膽汁持續鬱積。