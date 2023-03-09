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AI助不孕夫妻喜獲麟兒 自動分析精蟲

記者徐如宜／綜合報導
醫師操作顯微精蟲注射儀器。（圖：台灣阮綜合醫院提供）
醫師操作顯微精蟲注射儀器。（圖：台灣阮綜合醫院提供）

38歲王先生在港區工作，結婚兩年多性生活正常，但太太肚皮一直沒動靜。王太太先到醫院做檢查結果正常，先生檢查診斷可能是高溫環境工作導致精蟲稀少、精蟲活動力低下，雖經藥物治療及建議飲食，半年後仍沒結果；考量太太36歲，決定接受試管嬰兒治療與顯微注射精蟲治療，經過一年多的努力終於喜獲麟兒。

無性功能障礙 卻生不出

台灣阮綜合生殖中心主任李永全說，除了勃起障礙與射精異常，精蟲稀少也是男性不孕的原因之一。但是有些精蟲稀少症患者，性功能表現正常，男性雄風絲毫不減，對於妻子的不孕，很難想到問題是出在自己。而解決不孕的試管嬰兒治療是需要取卵日同步取得精子，在實驗室中結合，形成胚胎後，將胚胎移植回女性子宮，所以，如果精蟲稀少，當然過程會很艱難。

33歲曾太太結婚5年沒有懷孕生子，大7歲的先生從來沒有找過她親熱，不知情的婆婆經常對她冷嘲熱諷，先生卻都噤聲，她不願再委屈，和先生攤牌，說服他一起來到李永全門診做檢查。診斷曾先生除了因為高血壓治療，導致陰莖勃起障礙、性欲低下外，還有精蟲稀少的問題，經過幾個月治療後進行試管，曾太太一次就成功懷孕，產下一名健康可愛的靚女。

李永全表示，生殖中心對於精蟲檢驗，除了精蟲分析，更多了一項先進的AI自動精蟲分析儀，從這兩項檢驗報告判別診斷後決定治療方式，精蟲質量改善後，懷抱孩兒的夢想也就指日成真了。

李永全說，造成少精症的原因，常見有睾丸炎、前列腺炎、射精障礙、精索靜脈曲張等；某些抗生素、激素，放射線、輻射線，有毒氣體，空氣水的污染，人工化學調劑等；長期在高溫環境工作、長時間騎車，熱水桑拿浴，穿著緊身褲等，都會使睾丸溫度升高，不利精子生產和質量。還有吸菸、飲酒、吸毒、長時間使用電腦手機等。另外嚴重缺乏鋅、維生素C、維生素E，以及糖尿病、高血壓、肥胖症等，都有可能造成。

李永全建議男性，保護好精子應從生活中的小事做起，除了避開造成精蟲稀少的原因，也要留意生理特徵的改變，例如睾丸有疼痛、變硬、腫脹，須及時尋求專業醫師的診治。尤其小心腮腺炎、性病等危害男性生育力的傳染疾病。平時養成良好衛生習慣，性行為前後生殖器官的清潔不可忽略。日常可以多吃海鮮、韭菜、蔥蒜、雞蛋、果仁等保健食物。

高血壓 高溫 肥胖

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