婦人每到「眼科手術」就暈眩 竟與耳朵有關

圖片來源 ／健康醫療網

一名70歲女性發現近年來視力漸趨模糊，前往就醫後發現是罹患了白內障，並由眼科醫師安排人工水晶體置換手術 。到了正式動手術的時候，以為可以重獲新「視」界，無奈只要一躺上手術檯，眼前景物就會開始旋轉，甚至感到噁心嘔吐。

這名女性本以為是因為過度緊張，導致手術無法順利進行，於是只好延後開刀。兩周後再上手術檯，一躺下又是相同的情境，手術只能再度延期，難道復明無望了嗎？台灣元景耳鼻喉科神經科專科陳建志醫師以及精神科專科曾秉濤醫師指出，只要搞清楚成因，並對症下藥，仍是有機會解救靈魂之窗。

眼科手術做不下去跑來暈眩門診？醫：這些原因勿忽視

在暈眩門診中，因為眼科手術而導致暈眩症狀的人確實不多見，而這名女性也很納悶，只是開個眼科手術，甚至還沒動刀就發生狀況，為什麼本來是看眼科，還要跑到暈眩門診呢？實際上，這類發生在眼科手術的暈眩現象又叫做「眼科手術暈眩症」(ophthalmologic-operation dizziness/vertigo)，主要發生在眼科當中最常見的白內障手術，主要成因有以下5種：

1.耳石脫落非小事，沉積在半規管內讓你暈

當耳石顆粒自橢圓囊內的耳石斑脫落，再順著內淋巴液循環，沉積於後半規管或水平半規管，就會在患者躺下時，因慣性及重力作用，繼續帶動內淋巴液流動，導致患者以為還處在改變姿勢的狀態，引起眩暈及眼震。

2.耳石也會跑錯棚？黏著在頂帽照樣暈

當耳石順著內淋巴液循環，沉積於半規管根部壺腹內，黏著在頂帽上，就會在患者躺下時，因重力作用，使頂帽向低處彎曲，讓患者以為一直在改變姿勢，進而引起眩暈及眼震。

3.過敏 人要小心 耳石斑向上浮起宛若大怒神

過敏體質會使耳蝸分泌出蛋白質濃度較高的內淋巴液，比重也較高，一旦患者躺下，橢圓囊內耳石斑的比重便相對較低、向上浮起，患者會以為身體正向下墜落，引起眩暈及眼震。

4.牽一髮動全身「這裡」暴露在頭顱內一躺就暈

上半規管上方缺乏骨性外殼，跟顱內之間僅隔一層薄膜，甚至直接暴露於腦脊髓液中，就會在患者躺下時，產生多餘的內淋巴液擾動，引起眩暈及眼震。

5.血管也會「擾民」 基底動脈狹窄易引發眼心反射

若基底動脈因動脈硬化而狹窄，在眼科手術時，便容易誘發眼心反射，導致心律降低、心搏輸出減少，進而使得基底動脈血流減少，腦幹因而發生缺血，引發眩暈及眼震。

▲圖為內耳機轉所引起的眼科手術暈眩症。

眼前的黑不是黑！解決暈眩，眼科手術有望順利進行

陳建志、曾秉濤表示，若患者本身已有暈眩症，建議先治療暈眩，而後再考慮接受眼科手術，否則暈眩引起眼震，手術就難以施行精準。若是上述病因1及2，則以「耳石復位術」為主，把耳石轉回橢圓囊內，即可痊癒。

若是病因3，應先找出過敏原並加以迴避，不然就只能口服抗組織胺，使內淋巴液比重回復正常。若是病因4，目前沒有特殊方法可以根治，除非透過手術修復；若實在難以進行手術，就只能請患者睡眠充足，避免偏頭痛發作，以此增強腦幹抑制眩暈及眼震的能力。若是病因5，會建議口服抗血小板劑或高濃度二十碳五烯酸，增加血球通過狹窄處的能力，預防腦幹中風 。

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資料來源：健康醫療網

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