我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

癢到抓不停 異位性皮膚炎靠這幾招止癢

記者林佩均／台中即時報導
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（光田綜合醫院提供）
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（光田綜合醫院提供）

季節轉換，不少民眾喜歡洗熱水澡，甚至替孩子泡澡，但水溫過高、泡過久，加上未立即擦拭乳液，易造成皮膚失去水分，更加搔癢難耐。國中生小明因異位性皮膚炎「癢」個不停，衍生困擾，更被誤會是衛生習慣不好。經醫師建議使用生物製劑積極治療，病況改善，小明不再抓癢抓到血跡斑斑，也敢穿上短褲，展現帥氣自信。

台灣光田綜合醫院兒科醫師鄔翔帆發現，小明從很小就有異位性皮膚炎，一直在診所兜兜轉轉，也曾用過抗組織胺及類固醇藥膏，病情始終反覆，經診斷，小明的異位性皮膚炎已由輕度轉中重度。

鄔翔帆指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，六成在1歲前發病，九成發生在18歲之前，約有七成異位性體質來自家族史，也跟基因有關，特別是FLG的基因突變造成皮膚結構不穩定。另與環境因子也有關，比如處於二手菸的環境，也是風險因子。

一般來說，異位性皮膚炎最大的特色就是劇烈的癢感，反覆發作，甚至後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化的表現，並大大影響患者的生活品質，甚至伴隨過敏性鼻炎和氣喘等。

鄔翔帆表示，異膚依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有，像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑，如杜避炎等，這些藥物都需要經過醫師處方，不宜自行購買使用。

小明接受的生物製劑杜避炎是一種(IL-4Rα)拮抗劑，療程的推進與是否適合該治療方式需依病況而訂。

鄔翔帆提醒，除了治療，「保濕」是異膚質患者最重要的基本功，務必得做的紮實，洗完澡後是保濕的黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高。

鄔建議，可選擇成分單純、無香料無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏 (ointment)、乳霜 (cream)、乳液(lotion) 等不同黏稠度的保濕劑。冬季時可以選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。

小明罹患中重度異位性皮膚炎，在接受生物製劑治療後，病況獲得改善。（光田綜合醫院提...
小明罹患中重度異位性皮膚炎，在接受生物製劑治療後，病況獲得改善。（光田綜合醫院提供）

過敏

上一則

防腎臟病 自我檢測5字訣不可不知

延伸閱讀

皮膚乾癢裂 醫：睡覺戴棉質手套或穿襪子 提高保濕效果

皮膚乾癢裂 醫：睡覺戴棉質手套或穿襪子 提高保濕效果
天氣忽冷忽熱狂冒痘 4招養出雞蛋肌

天氣忽冷忽熱狂冒痘 4招養出雞蛋肌
冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養

冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養
抗組織胺緩解過敏 6族群慎用

抗組織胺緩解過敏 6族群慎用

熱門新聞

經常加班熬夜、每天久坐不動、作息不正常，長時間下來，即便年輕人也會有中風的風險。（新華社）

24歲男子接連兩次中風 醫師：很多人生活狀態跟他一樣

2023-02-27 07:41
(取材自健康醫療網)

日本沖繩人愛吃紫薯「藍區飲食法」盛產百歲人瑞

2023-02-28 00:25
亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌。（亞洲大學附屬醫院提供）

試過人工授精及試管嬰兒無效 醫用這招讓這對夫妻自然懷孕

2023-02-27 17:34
圖片來源 ／健康醫療網

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

2023-02-24 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

根管治療是什麼？哪些牙齒問題須抽神經？牙醫一一解答

2023-02-26 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

染疫後康復當心出現「後新冠」 專家示警：這類人居多

2023-02-26 01:30

超人氣

更多 >
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身