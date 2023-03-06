女子突反應遲鈍以為是中風… 竟罹患腦腫瘤

女子突反應遲鈍以為是中風，檢查後發現竟是罹患腦腫瘤；圖為示意圖。（取材自Pexels）

5年前曾罹患乳癌的邱小姐，一年來突出現反應遲鈍情緒常低落等症狀，一開始以為罹患憂鬱症，半年前左側肢體無力僅能臥床無力動彈，一度誤認中風 。經緊急送醫，醫師發現右腦前額葉有約8公分大小的巨大腦腫，開刀取出腫瘤 術後半年恢復良好，已能自理生活。

台灣麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑說明，52歲邱小姐1年前不明原因反應遲鈍，情緒常常低落，不愛說話，呈現疑似罹患憂鬱症，但是並未接受任何治療。

邱女半年前開始出現左側肢體無力，後躺臥在床上數天無法動彈，以為腦中風，被送醫院急診。張昂傑檢查發現，患者右腦前額葉竟有約8公分大小腦腫瘤。

經家屬同意，張昂傑迅速安排開顱取出腫瘤手術 。病理為良性腦膜瘤，邱女術後良好，經過半年復健治療，除偶有頭暈，情緒也恢復正常，已可以正常行走，返回自立生活。

張昂傑說，腦膜瘤容易發生在30至50歲成人族群，以女性居多，男女比例約1:2。9成以上腦膜瘤為良性腫瘤，生長速度緩慢，也正因為如此，病人本身在早期較不易察覺，當出現症狀時，腫瘤通常已很大；一般大於3公分腫瘤，或造成腦神經的壓迫造成症狀時，建議手術移除，而小於3公分可選擇放射手術，如加馬刀、電腦刀等方式處理。