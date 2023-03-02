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腹瀉以為腸胃炎 就醫才知「腎功能」已嚴重受損

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

60歲有糖尿病史的莊先生多年來在中國經商，原本定期回台灣與家人團聚，因為新冠肺炎疫情而暫停好一陣子，近日終於可以返台，但因為腹瀉多日未改善且食慾差，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫後才知道除了腸胃問題之外，竟合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，莊先生晴天霹靂，久久無法置信。

近半洗腎患者 竟不知自己罹病

根據統計，台灣近一半的民眾在被宣告需要洗腎治療之前，居然都不知道自己罹病，所以在被醫師宣告需要接受洗腎時，往往難以接受。

台灣衛生福利部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，當病人的腎絲球過濾率(GFR)小於15ml/min，也就是第五期的階段，醫師會評估考慮建立洗腎廔管，由於自體廔管建立後需要一段時間才能使用，再加上醫療團隊的衛教說明，病人與家屬的心理建設，倘若腎功能持續惡化，便順順的步入透析階段，這樣對於患者健康與生活皆是最有利的狀態。

「急性腎損傷」需短期透析治療 仍有機會脫離洗腎

葉哲廷解釋，急性腎損傷的患者往往病情嚴重，可能併發代謝酸中毒，需要在加護病房住院期間安排緊急透析治療，也可能併發肺水腫而出現呼吸困難等症狀，嚴重需要插管治療；還有可能併發高血鉀症，嚴重引起心律不整而心跳停止。

葉哲廷醫師補充，雖然在急性期的情況，可能會遇到短期無法脫離透析治療，但臨床上仍有患者在三個月或是一年後，腎功能恢復而停止洗腎治療。

高血壓、糖尿病等心血管慢性病 患者須留意腎臟病

葉哲廷醫師提醒，高血壓、糖尿病等心血管慢性疾病都是腎臟病的危險因子。初期腎臟病症狀較不明顯，因此除了接受健康檢查外，高風險族群更需要留意，定期檢查來防治慢性腎臟病，倘若檢查結果有異狀，請至腎臟科門診進行診療與追蹤，來減緩腎功能惡化的速度，如果真的到了末期腎臟病階段，也較能在做好準備的情況下，往腎臟替代療法去銜接。 

【延伸閱讀】

吃藥傷腎？慢性病用藥延緩腎功能惡化　千萬別做這件事

洗腎患高血鉀致2次心跳停止　「日常飲食2提醒」救命

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56911

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https://www.healthnews.com.tw

高血壓 糖尿病 疫情

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