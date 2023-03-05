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80歲老菸槍 胸悶就醫發現10公分肺腫瘤

胡蓬生
趙剛宏主任提醒民眾，大多數肺癌病人發現時都是晚期，導致存活率較低。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
趙剛宏主任提醒民眾，大多數肺癌病人發現時都是晚期，導致存活率較低。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣80歲王姓老翁長期吸菸，因感胸悶到大千綜合醫院核子醫學科接受心肌血流掃描檢查是否有冠狀動脈疾病，檢查過程醫師發現他的左上肺葉處疑似有一大塊腫瘤，協助安排X光、電腦斷層檢查並由胸腔內科進一步診斷，證實他的左上肺葉有顆近10公分大的腫瘤，確認為鱗狀上皮細胞肺癌，在接受葡萄糖正子掃描檢查後並未發現遠端轉移，老翁順利接受治療。

該科主任趙剛宏表示，肺癌已連續11年高居癌症死因之首，也是發生率第二高的癌症，大多數肺癌病患如同老翁一樣，發現時已非早期肺癌，罹患肺癌的存活率隨診斷期別越晚就越低，因此若能在肺癌早期診斷出，並盡早接受治療，就能提高病人存活率。

他指出，現行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可協助發現0期和1期的早期肺癌，是揪出肺癌的最佳利器。包括有肺癌家族史的50至74歲男性與45至-74歲女性；重度吸菸的50至74歲男女且同意接受戒菸服務；50至74歲男性與女性已戒菸15年內的重度吸菸者等，更需要接受LDCT檢查。

趙剛宏表示，抽菸是許多癌症、心血管疾病、腦中風、洗腎的共同危險因子，建議吸菸者能及早戒菸，並接受肺癌早期篩檢，如有胸部不適症狀，務必要盡速就醫，才能為自己的健康把關。

低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖：台灣大千綜合醫院提供...
低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

癌症 腫瘤 中風

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