類固醇上癮 皮膚炎變酒糟怎麼辦？

(取材自健康醫療網)

滿臉脫屑好尷尬！有的皮膚炎患者為了快速根治病狀，貪圖方便自行到藥房買強效藥膏塗抹，卻越擦越上癮，甚至演變成紅通通的「玫瑰斑」（Rosacea），也就是俗稱的「酒糟」。到底該如何度過戒斷期呢？雙和醫院皮膚科主任施怡賢呼籲，民眾耐心配合治療，將藥膏「降級」，可逐漸找回健康皮膚。

臨床上許多臉部皮膚問題，必須使用類固醇藥膏來治療。由於臉部皮膚細嫩、血管豐富，使用藥效溫和的藥膏較不會產生副作用。

藥效過強 導致狀況變糟

不過，並非家裡所有的類固醇都可以拿來往臉上擦。類固醇在國際上的主流分類方式共分為7種等級，第1級類固醇的強度最強，可用於四肢但不適用於細嫩的臉部肌膚。針對臉部皮膚炎，一般皮膚專科診所通常是開第4級至第7級的類固醇治療，藥性較為溫和。

萬一民眾在臉上使用第1級或第2級的強效類固醇藥膏，一開始會覺得「太有效了！」但長期使用恐導致臉部肌膚變薄甚至萎縮，甚至出現微血管擴張，只要不擦藥就開始發紅，最後產生依賴性，使用的頻率愈來愈高，「有擦就好，沒擦就紅，擦也不是，不擦也不是。」令人進退兩難。

此時的皮膚泛紅已和原本的皮膚炎無關，不當使用類固醇，會變成「外用類固醇引致之玫瑰斑」，皮膚出現灼熱刺癢、易臉紅、乾燥粗糙等狀況。

藥膏降級 耐心配合治療

一旦患者出現上述症狀，就很難停止使用類固醇。施怡賢說明，想要治療此種玫瑰斑，臨床上會先檢查患者擦的類固醇是否符合適用強度，若等級太強，建議將藥膏降級，看患者過一段時間能否適應。

戒斷外用類固醇有如戒菸，一開始停用會感到不適。每位醫師治療方式略有不同，治療需要時間，但民眾只要耐心配合治療，仍有機會治癒，找回健康肌膚。

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資料來源：健康醫療網

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