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辜寬敏病逝傳因肺腺癌 醫師：和家族史關係大、最好定期篩檢

記者楊雅棠／台北即時報導
肺腺癌為非小細胞癌的一種，和抽菸的相關性不大，主要家族史有關。（Getty Images）
肺腺癌為非小細胞癌的一種，和抽菸的相關性不大，主要家族史有關。（Getty Images）

總統府資政辜寬敏27日上午病逝，享耆壽97歲，傳出生前罹患肺腺癌。台灣肺癌學會秘書長、林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主治醫師柯皓文表示，肺腺癌為非小細胞癌的一種，和抽菸的相關性不大，主要家族史有關。因此最好的方式是定期篩檢，早期治療，或有痊癒的機會。

肺癌有新國病之稱，也是醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比率最高的癌症。柯皓文表示，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌屬於非小細胞癌，和一般民眾所知的肺癌風險因子-抽菸，關係不大。

他表示，肺腺癌和家族史有密切相關，尤其若家族中有人罹患肺腺癌，研究發現最終有2%的人也會罹患此病。

而台灣或其他亞洲地區常看到和EGFR基因突變有關，且容易復發；常常開刀時以為已切乾淨，但三、五年內復發情形較高。以長庚醫院為例，因肺腺癌前來就診的病患中，有高達五、六成的病患有此基因突變，但在西方國家這樣的情況連一成都不到。除了EFGR基因突變外，肺腺癌也和其他基因突變有關，例如ALK基因等，少說有數十種，因此難以預防。

柯皓文表示，由於肺腺癌難預防，加上早期的沒有特別症狀，但出現症狀時，如咳嗽持續兩周以上、氣喘、胸痛、咳血等，都已是晚期機會較大。因此最好的方式是透過篩檢發現，尤其現在國健署已針對重度吸菸者和有家族史的人補助LDCT（低劑量電腦斷層），可早期發現。

根據統計，原本第四期患者約有六至七成，但篩檢增加後，第一期患者大幅上升至五成，第四期換成則降至約五成以下。

他說，如果發現時還在肺癌第一期，尤其是1Ａ時，開刀後九成以上的病患超過五年不會再復發，有治癒的可能；1Ｂ期雖然復發率升高，但超過五年，也只有二成的機會可能復發。

柯皓文表示，肺腺癌除了與家族基因有顯著相關外，流行病學統計也看到暴露於油煙、空汙、放射線或是美髮業者，也可能有發生率較高的現象。因此除了國健署補助的對象外，這些高危險群，只要男性在50歲以上、女性45歲以上，也都建議定期接受LDCT篩檢，最好每兩年一次。

篩檢 癌症 腫瘤

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