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黑亮、帶血 2特徵識黑便 揪出上消化道出血

江婉儀
醫師提醒，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，要懷疑是否「上消化道出血」。(圖：台灣輔大醫院提供)
醫師提醒，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，要懷疑是否「上消化道出血」。(圖：台灣輔大醫院提供)

若自己的排泄物顏色變得不一樣怎麼辦，醫師表示，自己常收到民眾傳來的「黑金照」求鑑定是不是黑便，如果觀察到黑便有「黑到發亮」、「夾雜血腥味」等特徵時，就要盡速就醫。

黑便到底有多黑？台灣輔仁大學附設醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝表示，如同字面所述，黑便就是很黑的糞便，也因為像柏油般黑黑亮亮，而被稱作瀝青便。黑便主要透過顏色區分，但當糞便呈現暗咖啡色時，則不算是真正的黑便。

林暘朝提醒，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，則要懷疑是「上消化道出血」，這時就應該盡速就醫。上消化道包含食道、胃、十二指腸道等，當這些地方出血時，排出來的糞便會呈現較黑的狀態。

上消化道的出血原因包含潰瘍、腫瘤等，任何原因造成的出血都應謹慎對待，並進一步做仔細檢查。林暘朝醫師表示，解黑便是一種健康警訊，如碰到腫瘤、胃、食道等不正常出血狀況時，都應及早送醫救治；然而，當病友們解黑便，卻因沒有特別的症狀而置之不理時，就容易對健康造成更大的危害。

有時服用特定藥物也容易解黑便。林暘朝表示，以心血管疾病的病友為例，因服用抗凝血、抗血小板等藥物時容易造成潰瘍，進而產生黑便。若發現有黑便狀況，或因長期有上腹部疼痛、消化不良等徵兆時，仍建議民眾及早至胃腸肝膽科求診，讓醫師給予正確診斷，並透過胃鏡檢查即時揪出病灶、及早治療。

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