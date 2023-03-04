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58歲男突頭暈、冒冷汗 竟是心肌梗塞急動手術

記者鄭國樑／綜合報導
心肌梗塞好發於天氣變化之際，有相關病史者一定要定期返診追蹤。（Getty Images）
心肌梗塞好發於天氣變化之際，有相關病史者一定要定期返診追蹤。（Getty Images）

58歲黃先生有高血壓慢性病史，日前在家突然頭暈、冒冷汗，以為休息一下就會緩解，但症狀未改善，由兒子陪同到台灣衛福部桃園醫院掛急診，測血糖未明顯異常。醫師依據心電圖研判為急性心肌梗塞，緊急執行心導管手術救回一命。

黃先生在部桃急診先由負責檢傷的護理師初步評估，認為病人有慢性病史，立即測量血糖值134mg/dl，初步排除血糖問題後隨即幫黃先生做心電圖，急診醫師判讀心電圖後評估為急性心肌梗塞，因此立即啟動急性冠心症照護團隊，馬上執行緊急心導管治療。

部桃急診科醫師陳璟儀指出，心肌梗塞是指冠種動脈阻塞，典型症狀為胸口痛或胸口有壓迫感，可能會擴散至肩膀、上臂、下巴甚至會有頭暈冒冷汗的症狀。一般而言，年紀越大發生冠狀動脈疾病的機會越高，男性大於女性，但女性停經後患病率會提高；若有抽菸史，尼古丁會傷害動脈內膜，加速冠狀動脈粥狀硬化，高膽固醇、 糖尿病與高血壓患者較容易患病。

陳璟儀提醒，有相關病史者一定要定期返診追蹤，按時服藥、戒菸、規律運動注意飲食，如多攝取高纖蔬菜水果、低脂低鹽，預防心肌梗塞就從日常生活做起。急診護理師簡榎岑也提醒，氣溫變化大或是冬季時、血管收縮，容易發生心肌梗塞，應多注意保暖與飲食。

高血壓 血糖 手術

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