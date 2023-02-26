染疫後康復當心出現「後新冠」 專家示警：這類人居多

圖片來源 ／健康醫療網

45歲陳女士過去有氣喘的病史，平常熱衷於登山健走，身強體壯，去年底確診新冠肺炎 ，康復至今已超過一個月以上，雖然症狀已改善，但偶爾還會乾咳，且感覺體力虛弱，經醫師診斷為後新冠病況，針對其症狀進行藥物治療，如今已順利康復。

染疫康復「後新冠」病況約一成 兒童較少發生

奇美醫學 中心胸腔內科醫師張庭嘉說明，感染新冠肺炎(COVID-19)後，經過前面4週的急性期，大部份成人會從新冠肺炎的症狀中痊癒康復。

根據英國2021年國家統計資料顯示，約二成的民眾症狀會持續或未完全恢復超過4週的時間，即為美國CDC(疾病管制暨預防中心)定義的後新冠病況(Post-COVID conditions，或稱長新冠)。而後新冠病況延續超過三個月者只剩不到一成，兒童確診者則幾乎很少發生後新冠病況。

後新冠免疫力 低 須慎防病毒入侵引感染

張庭嘉指出，後新冠病況的原因係因感染後產生急性發炎，身體從虛弱逐漸恢復的過程，由於免疫力、抵抗力較低的狀態下，體內潛在的病毒可能再活化或被外在環境的細菌黴菌趁虛而入，引起繼發性的感染，且身體免疫力要從免疫系統紊亂的狀態重新調整過來，需要比一般感冒更長的時間。

常見的症狀包括，呼吸系統(咳嗽、呼吸困難、體力耐力下降)、神經系統(記憶力專注力減退、認知功能變差、嗅覺味覺喪失)、心血管系統(心悸、胸悶胸痛、活動喘)、皮膚系統(紅斑、蕁痲疹、腳趾凍瘡)、其他(疲倦、肌肉痠痛)；精神方面亦可見憂鬱、創傷後壓力症候群及焦慮，急性期嚴重發炎者甚至可能形成肺部纖維化等不可逆的傷害，影響到日常生活基本的肺活量。

好發於中年女性 慢性共病者為高風險族群

2021至2022年美國國家級的資料庫顯示，後新冠病況短短四個月內即有78,252位，女性佔了六成以上，其中六成的後新冠病況者，過去具有慢性病症病史，而少部分病人為相對健康的成年人。

張庭嘉提醒，後新冠病況好發於中年女性，尤其以40至60歲者居多，另慢性共病症者(糖尿病、心血管疾病、抽菸、氣喘、肺阻塞、慢性腎衰竭、肥胖)及新冠肺炎急性期即具多重症狀者，亦都為潛在高發生風險族群，應特別當心！

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資料來源：健康醫療網

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