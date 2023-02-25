春天換季癢個不停 3大類皮膚病如何照顧一次看

圖片來源 ／健康醫療網

春天乍暖還寒，細菌與黴菌特別容易孳生，皮膚病上門拜訪的機會大為增加，出現症狀時要如何應對呢？台灣雙和醫院皮膚科主任施怡賢說明，春天換季常出現三種皮膚病，包括脂漏性皮膚炎、汗皰疹與香港 腳，對於不同疾病，對症下藥才能養出健康肌膚。

春季常見皮膚病可用部位來區分，季節交替時，臉上易出現脂漏性皮膚炎，手腳會出現汗皰疹，若是環境潮溼多雨，黴菌滋生會致使香港腳狀況變嚴重，還有皮屑芽孢菌滋生造成的汗斑等相關症狀也會隨之而來。

脂漏性皮膚炎 臉部紅通通

脂漏性皮膚炎好發於鼻翼兩側、眉毛、額頭、頭皮等臉部容易出油的區域。常見症狀為輕微搔癢、頭皮屑、臉上出屑等，皮屑多到經常在工作場所或是學校中被周圍的人發現，讓人相當困擾。

想要杜絕脂漏性皮膚炎的癢感與皮屑困擾，治療藥物主要為外用類固醇。施怡賢特別提醒，臉部應使用強度第4級至第7級的溫和類固醇，使用時間也不能太長，才不會造成皮膚萎縮、泛紅、血絲等等副作用。

患者日常保養重點在於避免搔抓、避開刺激物、加強保濕。常見刺激物包括洗面乳、肥皂、洗髮精，建議可選用溫和的產品，例如不含皂鹼的胺基酸洗劑。若狀況較為嚴重時，短期先使用清水洗臉。另外，可選擇不會過度油膩的保濕產品，適量塗抹於乾燥部位，有助疾病控制。

汗皰疹 手腳長「西米露」

汗皰疹顧名思義，就是病灶部位長出一顆一顆宛如「西米露」或是水珠的紅疹，有的患者合併搔癢、脫皮，而且左右兩腳或左右兩手常會對稱出現。

治療汗皰疹的方式，主要使用外用類固醇或免疫調節劑藥膏，高強度等級的外用類固醇不適用於臉部，但短期擦在手腳安全無虞。當症狀趨嚴重時，可合併使用具有止癢配方的抗組織胺，或者是使用短期的口服類固醇，都可以讓症狀比較快緩解。

有些民眾為了止癢，以為弄破水泡可以解決問題。應注意的是，水泡如果被摳破，可能造成細菌感染，形成蜂窩性組織炎。

好在汗皰疹日常保養相當簡單，基本上平常需多擦護手霜，另外注意在日常生活壓力大或是換季時，盡量保持規律作息及睡眠充足。

香港腳 癢癢飄異味好尷尬

香港腳常見症狀如搔癢、脫皮、角質增厚、出現大小水泡等。有時香港腳的小水泡症狀和汗皰疹類似，區分關鍵在於香港腳較常「單腳出現」，而汗皰疹則是較常「對稱出現」，但臨床上也不少非典型表現，增加診斷困難度。

兩種疾患的症狀雖然類似，但治療方針卻大不同。施怡賢提醒：「香港腳患者盡量不要自行使用含有類固醇的複方外用藥，可能會讓感染更加嚴重！」建議使用單方藥物，也就是只含抗黴菌的藥物來治療香港腳，才能根除惱人的黴菌。

想要擺脫臭臭尷尬感，日常重點就是足部經常更替襪子，鞋子也保持乾爽清潔，家中環境如浴室、鞋櫃等容易潮濕的環境，使用除濕用品來保持乾燥，讓黴菌不易孳生。

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