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中年男起床聽不見 就醫才知快耳聾 醫列常見原因

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名42歲楊先生，早上起床後覺得耳朵悶悶的、且持續有嗡嗡叫的聲音，就醫安排聽力檢查，發現為左耳「低頻」的聽力損傷，逼近「突發性耳聾」。醫師於是緊急開立高劑量的類固醇，以及相關治療藥物，在兩天後的回診，聽損恢復了，耳朵聽力也再次回到正常。

突發性耳聾大多原因不明 把握黃金治療期一周

台灣台北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科醫師郭乃文指出，突發性耳聾的黃金治療期為一星期，如果有突然發生的聽力喪失、耳鳴（例如：金屬高頻音、蟬叫聲、嗡嗡叫的聲音）、耳朵悶塞感、耳朵有進水的感覺、頭暈，以上這些都可能是突發性耳聾的症狀，需及時就醫，以口服或點滴的高劑量類固醇、血管擴張劑、或是耳內注射類固醇、高壓氧等等，及時在黃金期間內搶救聽力。

為什麼會突發性聽力喪失呢？郭乃文說明，常見原因像是病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下，但最常見的其實是不明原因。需要排除其他可能原因，才可歸類為不明原因的聽力喪失。

損傷輕微恢復狀態佳 耳鳴、耳悶應盡早就醫

突發性耳聾會不會恢復？研究指出，不同族群的恢復程度不一。一開始聽力喪失越嚴重、年紀大、有慢性疾病、同時伴隨有頭暈或耳鳴、過晚就醫，聽力恢復狀態就會比較不如預期。相反的，如果是一開始聽力損傷輕微、年輕人、及時就醫，聽力恢復的機會及恢復狀態就會比較良好。

郭乃文建議，如果耳朵突然出現不舒服（例如：耳鳴、耳悶、聽力損傷），應儘早就醫並安排聽力檢查，以避免過了突發性耳聾的黃金治療期。突發性耳聾的患者飲食上建議清淡、少鹽，作息需規律及睡眠充足，讓聽力損傷恢復的機會達到最大。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56865

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