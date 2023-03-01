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過期藥水倒馬桶、水槽 恐汙染環境

鄒尚謙
藥師示範將藥水倒入裝有咖啡渣的夾鏈袋中，再隨一般垃圾丟棄。（記者鄒尚謙／攝影）
藥師示範將藥水倒入裝有咖啡渣的夾鏈袋中，再隨一般垃圾丟棄。（記者鄒尚謙／攝影）

雙氧水、優碘、止痛藥等家中常備藥品，許多人常忘記檢查保存情形，不慎就放到過期，台灣衛福部食藥署提醒，藥品不可以隨意丟棄，像眼藥水、口服藥水等，汙水處理廠沒有辦法妥善過濾，若倒至馬桶、洗手槽等處，恐造成海洋甚至環境的汙染，務必謹慎處理回收作業。

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，膠囊、錠狀的藥品，可隨家庭垃圾丟到垃圾桶處理，藥物經過焚燒處理後，並不會影響環境。但若有藥水類如眼藥水、口服藥水等，切記「放、倒、丟」處置原則，可取家中一些吸水物質如衛生紙、報紙、擦手紙、咖啡渣、尿布等，放到夾鏈袋後，倒入藥水再隨一般垃圾丟棄。

劉佳萍說，有些民眾會將過期的藥水直接倒入洗手槽、馬桶等處，但藥水中的化學物質透過一般的汙水處理並無法妥善分解，若隨著處理後的廢水排放出去，會影響海洋生態，進而造成環境汙染。

廢棄藥品藥水處理3步驟：

1放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。

2倒：將藥水倒入袋中後確實密封。

3丟：將密封袋丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

台北市藥師公會藥師蘇柏名說，藥品過期或欲丟棄時，除了特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿到醫院、社區藥局回收外，一般居家藥品的膠囊及錠劑，可直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

咖啡 常備藥 腫瘤

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