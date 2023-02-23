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24歲男子「量血壓」數值暴衝 急衝醫院竟是烏龍一場

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

24歲的小鈞，因看到血壓計心血來潮拿來測量，沒想到收縮壓數值竟然飆至141，過半小時量測仍是高數值，嚇得至醫院就診，但經護理師多次量測，血壓數值皆正常。後來經醫師問診，才發現原來是寒冬衣著厚重，加上小鈞量測時將3層袖子捲至上臂，造成血管壓力，導致數值偏差形成高血壓，虛驚一場。

台灣臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成說到，依國民健康署106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果，青壯年世代中，18歲以上民眾高血壓盛行率即有26%，40歲以上更達38%，推估有529萬罹患高血壓，但20歲以上高血壓自知率僅67.9%。

陳怡成進一步說明，像案例中小鈞這樣很少量測血壓、也不知如何正確量測的年輕人相當多，往往因此忽略血壓狀況，造成無法即時追蹤及治療血壓疾病，導致更嚴重的腦出血、腦梗塞、心臟及腎臟疾病。

「居家血壓722」定期量測掌握血壓狀況

陳怡成解釋，心血管疾病患者則可依「居家血壓722」原則量測，量測時機為開始服藥或調整藥物兩周後、當血壓控制不佳時每個月1次、當血壓控制良好時每月1次，執行方式為連續7天量測、每天量2次(早上起床後、晚上睡覺前)、每次量2遍(休息1分鐘後再量一遍，取平均值)，以定期量測方式掌握血壓狀況，若有變化應及早回診。

量測血壓這些要注意 確保數值準確

此外，量測血壓前半小時，應避免進食、抽菸、運動、飲酒(咖啡或茶)、沐浴，量測時也不要憋尿或身處吵嘈環境，雙腳平放不要交叉或蹺腳，避免衣物造成手臂壓力，將壓脈帶綁在肘關節上兩指幅處，量測時不要移動或說話，保持心情平穩，才能測得正確的血壓。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56859

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https://www.healthnews.com.tw

高血壓 咖啡 心血管疾病

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