我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

世界與核戰的距離？普亭「暫停核武控制協議」恐嚇演說

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（南投醫院提供）
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（南投醫院提供）

台灣南投一名莊姓糖尿病友在中國經商多年，近期返台因食慾差、腹瀉多日就醫，經診才發現，他因腹瀉或嘔吐等腸胃問題致脫水，更引發腎衰竭，需接受洗腎治療。醫師提醒，高血壓、糖尿病等高風險族群應留意自身健康，有異常就盡速就醫。

南投醫院指出，60歲莊男有糖尿病史，最近返台與家人團聚，但回國後食慾差，且腹瀉多日，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫才知道疑因腸胃問題，合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，他知道後晴天霹靂，難以置信。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，血液檢查血紅素正常值為13-18g/dl，但莊男就醫時僅5.2已嚴重貧血；血肌酸酐17.7、血尿素氮182均遠超出正常值（前者0.7-1.2mg/dl、後者8-20 mg/dl），腎絲球過濾率小於15ml/min（正常值為大於60）。

根據上述指數指出，患者的腎功能已嚴重受損，應代謝的廢物難以透過尿液排出，再加上腹瀉或嘔吐引起脫水的症狀，進一步引起急性腎損傷。急性腎損傷往往病情嚴重，恐併發代謝酸中毒、肺水腫、高血鉀等症狀，而危及生命。

葉哲廷表示，急性腎損傷又有慢性腎臟病的患者，在急性期的情況，可能會遇到短期無法脫離透析治療，不論身體上與心理上皆承受很大的壓力，但臨床上仍有患者在3個月或1年後，腎功能恢復而停止洗腎治療，因此仍需按時洗腎治療。

南投醫院也提醒，高血壓、糖尿病等心血管慢性疾病都是腎臟病的危險因子，高風險族群需更加留意自身健康狀況，並透過定期健康檢查防治慢性腎臟病；若檢查結果出有異狀，應尋求醫療到腎臟科門診治療與追蹤，以減緩腎功能惡化速度。

衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷。（南投醫院提供）
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷。（南投醫院提供）

糖尿病 高血壓 指數

上一則

健康飲食 攝取原則：紅肉少白肉多

延伸閱讀

新冠疫苗常態化 擬一年打1至2劑

新冠疫苗常態化 擬一年打1至2劑
醫藥／「泡、水、高、貧、倦」5警訊 糖尿病患防腎病變

醫藥／「泡、水、高、貧、倦」5警訊 糖尿病患防腎病變
5旬男手腕麻、吃飯掉筷 竟是糖尿病引發神經病變

5旬男手腕麻、吃飯掉筷 竟是糖尿病引發神經病變
天天吃高劑量維生素C 55歲婦腎衰竭險死

天天吃高劑量維生素C 55歲婦腎衰竭險死

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

2023-02-15 02:03
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆