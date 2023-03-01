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職業倦怠？ 這4招擺脫疲累

編譯王巧文
不管是在工作上感到過勞還是情緒耗竭，職業倦怠一直是不少人碰到的難題。（路透）
不管是在工作上感到過勞還是情緒耗竭，職業倦怠一直是不少人碰到的難題。（路透）

不管是在工作上感到過勞還是情緒耗竭，職業倦怠一直是不少人碰到的難題，通常工作強度高的醫事人員可能體會尤深。

對此，財經網站CNBC Make it訪調了30位醫療健康專業人士，包括傳染病科醫生、心理學家及正念講師等，以下是他們幫助避免職業倦怠的四大訣竅：

1、建立提供強大支持的社群

作為一名接觸肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）病患的工作者，神經學家和ALS專家Eufrosina Young感謝擁有強大支持系統，使她能夠保持活力。

她表示，在紐約上州大學醫院神經學部的同仁「像一支軍隊般組織動員」。儘管漸凍人症目前是絕症，但知道她並非唯一努力開發治療方法並為患者提供更好選擇的人，幫助她在最艱難的時刻堅持下去，不致失去動力。

2、累了就休息

一邊從事睡眠研究和演算法工程師兩份工作，一邊照顧新生兒，讓Raphael Vallat不可能不產生職業倦怠。

他表示，當感覺快筋疲力盡時，每件事都看起來更艱鉅、極度緊急和重要，在那一刻，「你需要休息片刻，明白工作可以晚點處理」。他建議空出時間親近自然，在重返工作崗位之前安頓好身心。

3、對所做的事保有熱情且不忘初衷

去年春季之前的新冠疫情期間，傳染病學專家Céline Gounder每周工作七天、工時長達100小時。她幾乎所有時間都在醫療前線抗疫，儘管沒日沒夜地忙碌，但她透過提醒自己這麼做的意義，來避免職業倦怠。

Gounder說：「感覺到自己正在發揮影響力的時候，我沒把工作當成一件差事。如果你瘋狂加班，卻是做對你來說沒意義的事，那你的確需要退一步問問自己在幹嘛。」

4、擁有其他樂趣

無論身處哪個職位，所有專家都說他們擁有一些愛好，例如運動、跳舞、彈吉他等。

加州柏克萊大學（UC Berkeley）社會心理學退休教授Christina Maslach指出，生活中能享受除了工作成就外的其他面向，非常非常重要。Maslach表示：「要看生活的全貌，確保處處有樂趣，且你有時間享受它們。」

她也是「倦怠挑戰：管理人們與工作的關係」（The Burnout Challenge: Managing People’s Relationships with Their Jobs，暫譯）書籍的作者。

紐約上州 社群 加州

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