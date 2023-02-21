我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

突發性耳聾原因不明 醫建議中西醫整合治療效果最佳

記者黃寅／台中即時報導
衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁說，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此達到改善聽力的目的。（台中醫院提供）
衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁說，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此達到改善聽力的目的。（台中醫院提供）

1名35歲女客服，半年前開始發現自己常聽不清楚電話內容，還耳鳴頭暈，醫師檢查發現她罹患「突發性耳聾」，聽力下降3成。所幸經中西醫合併治療近3個月，聽力逐漸恢復，耳鳴的次數也明顯減少。

台灣衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁說，突發性耳聾是指，3天內的純音聽力檢查，有3個鄰近音頻出現超過30分貝的感音性聽力損失。因為有9成患者都找不出確切病因，因此又被稱為「不明原因的突發性感音神經型聽損」，大概可能與病毒感染導致局部的神經損傷有關。

他說，西醫常規治療是使用類固醇、血管擴張劑等藥物，或搭配高壓氧治療，讓症狀逐漸改善。中醫在處理上，多以針灸為主，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此達到改善聽力的目的。一般會在耳部周邊的穴位如耳門、率谷、風池、下關下針，也常會搭配上下肢的穴位。

鄭惟仁說，根據台灣2020年發表的回顧性觀察研究，154位患者分別接受不同的治療方式，發現接受類固醇藥物、高壓氧和針灸的中西醫整合治療組別，比起僅以類固醇藥物加高壓氧常規治療的常規治療組別，不僅在聽力恢復的程度明顯的增加，而且完全恢復的比例也更高。所以臨床上，會建議患者積極配合針灸治療，聽力恢復得越好，未來的生活品質才會比較好。

他說，一般人若突然出現聽力下降時，大多會很恐慌，但他建議毋須太過擔心，因為半數以上患者症狀均能夠逐漸改善。但若年齡較大、合併眩暈症狀、聽力喪失嚴重者，恢復情形就比較不一定。若能及早接受專業的治療，恢復的情形也會比較好，千萬不要拖延就醫時機。

上一則

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

延伸閱讀

「針灸熱」 展現中醫海外發展縮影 首部英文介紹針灸立法歷史影片

「針灸熱」 展現中醫海外發展縮影 首部英文介紹針灸立法歷史影片
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症
鄭聖星中醫針灸傳統療法　治療頸椎病效果顯著

鄭聖星中醫針灸傳統療法　治療頸椎病效果顯著
東方聽力中心 提供專業聽力檢查

東方聽力中心 提供專業聽力檢查

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

2023-02-15 02:03
要遠離肌少症，飲食應攝取足夠蛋白質，增加肌肉量，避免肌肉流失。(Getty Images)

飲食4迷思 銀髮族肌少症上身 補足蛋白質 危「肌」變轉「肌」

2023-02-17 02:00

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半