突發性耳聾原因不明 醫建議中西醫整合治療效果最佳

衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁說，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此達到改善聽力的目的。（台中醫院提供）

1名35歲女客服，半年前開始發現自己常聽不清楚電話內容，還耳鳴頭暈，醫師檢查發現她罹患「突發性耳聾」，聽力下降3成。所幸經中西醫合併治療近3個月，聽力逐漸恢復，耳鳴的次數也明顯減少。

台灣衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁說，突發性耳聾是指，3天內的純音聽力檢查，有3個鄰近音頻出現超過30分貝的感音性聽力損失。因為有9成患者都找不出確切病因，因此又被稱為「不明原因的突發性感音神經型聽損」，大概可能與病毒感染導致局部的神經損傷有關。

他說，西醫常規治療是使用類固醇、血管擴張劑等藥物，或搭配高壓氧治療，讓症狀逐漸改善。中醫在處理上，多以針灸為主，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此達到改善聽力的目的。一般會在耳部周邊的穴位如耳門、率谷、風池、下關下針，也常會搭配上下肢的穴位。

鄭惟仁說，根據台灣2020年發表的回顧性觀察研究，154位患者分別接受不同的治療方式，發現接受類固醇藥物、高壓氧和針灸的中西醫整合治療組別，比起僅以類固醇藥物加高壓氧常規治療的常規治療組別，不僅在聽力恢復的程度明顯的增加，而且完全恢復的比例也更高。所以臨床上，會建議患者積極配合針灸治療，聽力恢復得越好，未來的生活品質才會比較好。

他說，一般人若突然出現聽力下降時，大多會很恐慌，但他建議毋須太過擔心，因為半數以上患者症狀均能夠逐漸改善。但若年齡較大、合併眩暈症狀、聽力喪失嚴重者，恢復情形就比較不一定。若能及早接受專業的治療，恢復的情形也會比較好，千萬不要拖延就醫時機。