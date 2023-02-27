怕開脊椎手術 中醫小針刀治頑固型疼痛

小針刀是近代中醫的一項創新療法，圖為用小針刀治療腰痛。（圖：大林慈濟醫院提供）

「開脊椎會不良於行？會不會癱瘓？」常有檢查出椎間盤突出的病人如此恐懼地詢問。與其受制於傳統刻板印象而擔心受怕，不妨運用中醫的小針刀治療，針對高壓緊繃的位置與沾黏的組織做撥離、切割與舒緩。

不少患者做過X光、核磁共振等檢查，發現脊椎退化壓迫到神經，有麻痺、疼痛、腫脹與灼熱感等症狀，但一聽到手術 要開「龍骨」而害怕。

中醫的小針刀則是近代中醫的一項創新療法，結合針與刀的特色，兼具中醫的針灸與西醫手術的刀兩者的特性。小針刀在頂端是一個小刀鋒的構造，不僅達到傳統針灸的效果，並利用刀鋒來做進一步的治療。就像郵票旁打了一排小洞，順著小洞撕就會讓紙有比較低的張力，並且很順利撕開，而小針刀也有讓患者局部張力下降的原理。

小針刀的針孔非常小，過幾個小時後都看不到痕跡，又稱為中醫的微創療法。隨著小針刀製作技術的進步，約0.3mm到0.5mm的口徑，在治療中只有明顯的痠感，一些特別敏感的部位如手心、腳掌還是容易有痛感。