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白內障手術後 糖尿病女患者竟變複視

黃寅
糖尿病女患者白內障手術後出現複視，醫師表示，全世界的文獻不到10例；圖為示意圖。（Getty Images）
糖尿病女患者白內障手術後出現複視，醫師表示，全世界的文獻不到10例；圖為示意圖。（Getty Images）

一名女性最近進行白內障手術後，發現看東西時變成兩個影像，造成生活困擾。醫師檢查發現，她的左眼第六條神經(外展神經)麻痺，但並無中風現象，屬急性重大事件引起之神經發炎，推測應和白內障手術有關。而且，因手術造成外展肌神經炎，目前全世界只有不到10例的文獻報告，可說十分罕見。

手術引發炎 全球不到10例

台灣長安醫院神經內科醫師蔡佩霖說，眼球的外展神經麻痺大部分為單側發生，最常見的原因是微小血管缺血導致，常與糖尿病、抽菸有關。其次是外傷、腦幹中風、腦壓升高，或是包括梅毒感染、小兒麻痺病毒感染等發炎性疾病，以及自體免疫的多發性硬化症等都是可能原因。同時，也必須排除腫瘤壓迫的情形。

女患者有糖尿病史，經過連續六天的靜脈注射類固醇治療後，神經麻痺現象好轉，雙眼視物才恢復正常。

她說，將一個東西看成兩個時稱做「複視」，可分為單眼或雙眼的複視，單眼複視多半為眼睛本身的問題，雙眼複視可能是眼外肌本身的問題，也可能是控制眼外肌的神經問題，需要仔細的神經檢查。若有出現複視的情況，發病時應即刻至神經內科門診，才可獲得即時的診治。

戒菸控三高 防眼神經麻痺

要如何避免眼球的神經麻痺情形？蔡佩霖說，三高病人平時應控制好血糖、血壓，且應定期服用抗血小板藥，以保持血管暢通不阻塞；抽菸者應戒菸，以防止菸的有害物質傷害血管和神經。在飲食和補充品上，每日可補充維他命B12促進神經修復，並可搭配葉黃素、花青素、中藥的枸杞、熟決明子茶以保護眼睛。

她說，當有複視症狀，建議馬上去神經內科就醫，醫師會安排核磁共振看有無中風、腫瘤、可能造成腦壓升高的狀況。若有中風、腫瘤，則可即刻對症治療。

手術 中風 腫瘤

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