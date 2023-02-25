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糖友求方便 胰島素「放車上」高溫恐變質

鄒尚謙
糖友在車上放置胰島素，夏天車內高溫，恐讓藥品變質、影響療效。(本報資料照片)
糖友在車上放置胰島素，夏天車內高溫，恐讓藥品變質、影響療效。(本報資料照片)

民眾家中多會常備藥品，以防不時之需，但存放過久不免藥品失去藥效。台灣食藥署提醒，磨粉藥品容易受潮，務必依照醫囑在期限內服用完畢。藥師也提醒，糖友有時為求方便，在車上放置胰島素，但夏天車內溫度相當高，恐讓藥品變質、影響療效。

解熱鎮痛藥、感冒藥、胃腸藥、皮膚用藥、外傷用藥等各式常用藥品，或是家中長者的慢性病連續處方用藥，都是家中常見的備用藥品。面對如此多種且不同使用方式的藥品，到底該如何正確地存放？

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，常見的PTP包裝（泡殼包裝），是為提供藥品個別的防潮保護，因此每次服用時應壓取所需的藥量即可；藥罐容器則是在每次的使用後都應該確實地轉緊或蓋緊；至於診所提供的藥包，因藥師依據處方箋完成調劑及交付，撕開藥包後就該將其中的藥品確實服用完畢，尚未需要服用的藥包請避免提前拆開，並可以用夾鏈袋將藥包做密封防潮。若是有使用藥盒的習慣，則建議一次準備最多一周的藥量，並確實將藥盒蓋好。

台北市藥師公會藥師蘇柏名表示，曾有上班族的糖尿病友，想要在上班開車上路前施打胰島素，因此將針劑存放於車內，但夏天氣溫高，車內的溫度可能讓藥品發生質變，若是膠囊、藥錠更可能會發生融化、脆化現象。

蘇柏名也說，由於藥師多會提醒患者，類固醇乾粉吸入劑使用後要漱口，長者為求方便會放在浴室內，但浴室濕氣重，讓乾粉結塊無法噴出，回診後反讓醫師認為劑量不足，影響病情診治，應將其存放於乾燥、陰涼處，避免接觸濕氣。

家中常見藥品存放方式：

1.口服錠劑或膠囊：盡可能原包裝保存，建議保存期限為從開封後或調劑日起算半年內服用完畢。

2.外用藥：外用藥膏在開封後可於室溫存放至多半年，且不建議分裝成小罐。藥品的外觀若出現破損，藥膏變色、變硬或發臭等，就應避免使用。

3.眼用藥：眼藥水（膏）建議在開封後一個月後丟棄，部分眼藥水需要冷藏保存。

4.藥水：糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，請詳讀包裝說明來進行保存。

5.磨粉藥品：因藥品經過磨粉後易受潮變質，建議僅於醫師開立的天數內服用，若沒服用完應直接丟棄。

6.栓劑：除非特別說明應冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置於室溫且陰涼乾燥處儲存。若出現變質或外觀異常，不建議繼續使用。

7.胰島素：在未開封時須冷藏保存，且可放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存四到六周。

蘇柏名說，許多藥罐包裝的藥品，裡面都會放有塑膠袋、棉花等乾燥劑品，有些民眾吃完藥後，會再將棉花塞回去，但其實應該要直接將其丟棄，棉花本身吸濕防潮，藥罐不斷開關下，吸了濕氣的棉化會讓藥罐內長期處於潮濕狀況，更加不利於保存，務必要留心。

劉佳萍也說，一般藥品通常需存放於室溫下即可，除非藥袋或藥罐容器上有特別標示，或是藥師有特別提醒，才需要存放於冰箱冷藏，否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質。另外，陽光直接照射或是置於濕熱的環境中，會造成藥品的變質，存放時多加留意，才能確保藥品品質。

蘇柏名說，乾粉吸入劑型藥品應將其存放於乾燥、陰涼處，避免接觸濕氣，造成結塊無法順...
蘇柏名說，乾粉吸入劑型藥品應將其存放於乾燥、陰涼處，避免接觸濕氣，造成結塊無法順利噴出藥品。（記者鄒尚謙／攝影）

糖尿病 常備藥

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