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電擊中風手臂癱瘓病患脊椎有效 試驗尚待完善

記者張聲肇／即時報導

科學家實驗用電極刺激一名因中風而手臂癱瘓病患的脊椎，本來已經無法活動的左臂竟可以抓住東西，進步到移動罐頭、開鎖。實驗到了第四周，患者居然可以切牛排。但實驗一結束，把電極裝置移開後，又逐漸恢復癱瘓。

20日發表在「自然醫學」期刊的實驗報告指出，雖然試驗規模非常小，仍然替每年80萬中風病患當中一半手臂和手部癱瘓的人，帶來希望。

研究人員在匹茲堡自願接受試驗的任杜立克(Heather Rendulic，33歲)脊椎骨節上植入電極裝置，打開電流的時候，她的手臂幾乎可以運用自如。這項試驗，目前只對她和另一病患兩人進行到可以寫報告的階段。

另一試驗對象的癱瘓更嚴重，但也同樣有效，實驗結束時，肌肉力量、運動精準度和範圍都大有改善。更令人驚訝的是，兩人在實驗結束後約一個月內，改善的效果仍在。

未參與本研究的科倫比亞大學神經科學家卡梅爾(Jason Carmel認為兩名試驗對象的進展很重要，證明試驗的概念正確，成果也「令人振奮。」

過去實驗已經證明，在脊椎受傷導致下半身癱瘓的人身上，植入電極裝置，可改善腿部和腳步的動作，甚至恢復步行能力。雙臂癱瘓更複雜：腦部要對控制肩膀上舉、手脘轉動、手指伸縮的神經發出多重訊號，中風病患的腦部要恢復這項功能，挑戰更大。

主持本研究的匹茲堡大學助理教授卡波格若瑟(Marco Capogrosso)說，病患腦手之間的聯繫仍在，但訊號傳送弱，不足以讓手臂行動自如。

那何不刺激一下神經細胞的通路，讓神經系統更能夠感知、接受腦部微弱的訊號？他強調，此一概念沒有繞過神經控制路線，而是「強化患者移動手臂的能力。」

他和卡內基美侖大學夥伴於是設計了義大利麵條粗細的電極線，裝到患者脊椎骨節上，讓電流可以抵達目標神經細胞。控制雙手和兩臂運動的神經細胞位於頸部。

中風 義大利 醫學

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