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三尖瓣膜逆流 經導管修補手術救命

沈能元
治療三尖瓣膜逆流，患者接受經導管三尖瓣膜修補技術，不需要使用體外循環心肺機。(記者沈能元／攝影)
治療三尖瓣膜逆流，患者接受經導管三尖瓣膜修補技術，不需要使用體外循環心肺機。(記者沈能元／攝影)

85歲林先生罹患心房顫動，20年前因心血管堵塞，接受開心繞道手術，近年發現重度三尖瓣膜逆流，以藥物控制。今年過年期間，他出現胸悶、喘、下肢腫脹症狀，瓣膜嚴重逆流導致心臟衰竭緊急住院治療。

台北榮總心臟瓣膜團隊考量患者高齡，且有多重慢性病，再次開心手術風險極高，進行「經導管三尖瓣膜修補手術」，術後第二天即可出院。

心臟外科主治醫師許喬博表示，三尖瓣膜位於右心房與右心室間，健康狀況下可正常開合和關閉，但隨著心律不整等疾病導致心房心室擴大，可能讓三尖瓣膜無法正常關閉，引發三尖瓣膜逆流。

許喬博說，輕微三尖瓣膜逆流於超音波檢查十分常見，一般持續觀察追蹤即可，中度以上三尖瓣膜逆流在一般人口盛行率約3至4%，70歲以上患者盛行率則上升到5至6%。開心手術雖是重度三尖瓣逆流標準治療，但風險相對提升，依美國資料顯示，三尖瓣膜逆流手術死亡率約10%，甚至更高。

三尖瓣膜逆流病因可分為原發性及次發性，心臟內科主治醫師宋思賢說，約15%病患屬原發性，三尖瓣膜本身出問題；85%屬次發性，通常是二尖瓣膜逆流或狹窄、心律不整、肺動脈高壓所致，若三尖瓣膜重度逆流才會採取手術治療。

心臟內科主治醫師李慶威表示，早期三尖瓣膜重度逆流主要症狀為喘和腳腫，可使用利尿劑控制，但也導致病患雖已有嚴重三尖瓣逆流卻被忽略，沒有及時接受手術治療。

一旦病情進展至重度三尖瓣逆流並致心衰竭時，病患常合併黃疸、腹水，甚至肝衰竭。

特別是天冷時，血壓容易上升，造成心臟瓣膜壓力，讓原先已有的心臟疾病出現症狀，應盡速就醫治療。

宋思賢指出，採用經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需要使用體外循環心肺機，且無傷口，對於高齡病患，可以更安全有效治療三尖瓣膜逆流。

根據美國研究，7成病患術後一年內可維持中度以下的三尖瓣逆流，不但可改善心衰竭，也減少了心衰竭再住院的比率。

天冷時血壓容易上升，造成心臟瓣膜壓力，會讓原先已有的心臟疾病出現症狀，應盡速就醫...
天冷時血壓容易上升，造成心臟瓣膜壓力，會讓原先已有的心臟疾病出現症狀，應盡速就醫。（Getty Images）

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