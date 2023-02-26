體重快速減輕好開心？竟是甲狀腺亢進 小心要命

如果不是減重或生活習慣出現大幅改變，體重半年內掉了5到10%，就得注意是否疾病上身。（Getty Images）

體重減輕可能是疾病找上門嗎？飲食如果沒有特別控制，或生活習慣出現大幅改變，體重半年內若掉了原本體重的5到10%，就得注意可能疾病找上身。最常見造成體重減輕原因，以糖尿病 、甲狀腺亢進等內分泌代謝異常為大宗，最嚴重則可能是惡性腫瘤所致。

甲狀腺亢進 較難察覺

台灣國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋表示，正常減重 在控制飲食並搭配運動情況下，體重下降速度應維持在每個月一到二公斤左右，過於偏激的減重，如不吃不喝等，短時間內體重雖會快速減輕，但有研究顯示，快速減重會嚴重影響免疫系統及代謝系統，例如不明原因掉髮、經期紊亂等。

如果沒有執行減重計畫，體重卻不明原因減輕，常見是糖尿病或甲狀腺亢進問題。黃莉棋說，甲狀腺亢進多發生在年輕女性，症狀以手抖、容易喘、心悸、盜汗、體重減輕為表現。

不過，甲狀腺亢進症狀較難察覺，等到出現明顯的手抖、心悸等，往往已超過三個月，且即使是體重減輕，也常被認為是一件「開心的事」，因而被忽略而錯過就醫時機。因此，大多數的甲狀腺亢進患者是在健康檢查時才被揪出。

甲狀腺風暴 或致死亡

甲狀腺亢進患者通常是家族遺傳，誘發甲狀腺亢進的因素，多與「壓力」有關，尤以女性為大宗，從職業觀察，學生、金融業、科技業、教職人員有較多甲狀腺亢進患者。

甲狀腺分泌不正常，會影響女性排卵，生理周期變亂，進而影響受孕，嚴重甲狀腺亢進患者可能會造成甲狀腺風暴，不時發高燒、精神混亂，也會增加發生心律不整的機率，嚴重則會因心律不整導致死亡。

甲狀腺亢進患者須定期服用降甲狀腺素藥物，平均二年後可以停藥，患者還要調整作息，降低生活壓力，飲食得減少攝取含碘食物。甲狀腺亢進患者在甲狀腺指數不穩定前，不建議劇烈運動，等指數穩定後，再透過規律運動，達到排除生活壓力的目的。

糖尿病症狀「三多一少」

黃莉棋表示，糖尿病也是體重減輕最常見的原因，典型的症狀為「三多一少」，吃多、喝多、尿多和體重減輕。糖尿病病人胰島素分泌異常，使葡萄糖進入細胞的作用喪失，身體無法獲得足夠能量，以致於體重減輕。糖尿病前期病人，通常不會有體重減輕症狀，而是正式進入糖尿病後才會出現。

如何發現是糖尿病的潛在病人？可以從量測血糖 確認，飯後血糖（吃第一口飯後2小時），正常人血糖不能超過140mg/dl，超過200mg/dl就是糖尿病；介於140到200mg/dl間，可以先查看自己的飲食狀況，是否是吃太多精緻澱粉，讓血糖瞬間上升，如果飲食一切正常，就得注意可能已進入「糖尿病前期」。

黃莉棋指出，飯前血糖常被民眾忽略，正常值應落在70到99mg/dl間，超過126mg/dl就屬於糖尿病。如果血糖監測出現異常，必須盡速至新陳代謝科就醫，抽血檢驗糖化血色素，正常人糖化血色素應在5.6mg/dl以下，5.7到6.4mg/dl就應該要追蹤，6.5mg/dl以上屬於糖尿病。

避免疾病上身，黃莉棋建議，民眾無論年齡，應定期測量血糖與血壓，至少每個月在家量測一次，才能早期發現早期治療。