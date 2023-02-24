達文西肌瘤切除術 疼痛減輕、復元快

台灣嘉義長庚婦產科醫師陳文欣說明達文西機械手臂手術。（圖：嘉義長庚提供）

37歲陳姓女子近年每次生理期，就會出現大出血、頭暈、身體虛弱等症狀，健檢發現嚴重貧血，到台灣嘉義長庚婦產科求診，檢查發現子宮壁上長了約10公分大肌瘤壓迫子宮內膜引起，經醫師陳文欣說明，與陳女討論治療方式，選擇接受達文西機械手臂手術 切除子宮肌瘤，術後隔天正常下床走動、進食及如廁，目前持續追蹤均無出現復發狀況。

陳文欣說，據統計約有25%女性罹患子宮肌瘤，是女性骨盆腔常見的疾病，大多是良性腫瘤 ，但是如果有大量出血、頻尿便秘等嚴重壓迫症狀、腹痛、不孕或流產、腫瘤快速變大或是有惡性可能時，會建議採取手術方式切除。

傳統子宮肌瘤剖腹切除手術，傷口大且術後表皮及腹內雙重疼痛；腹腔鏡手術可以大幅縮小表皮傷口，但受限器械結構，在較大肌瘤或極端角度，仍會有死角。

台灣嘉義長庚婦產科醫師陳文欣說明子宮肌瘤症狀。（圖：嘉義長庚提供）

陳文欣表示，陳姓患者肌瘤不小又貼近子宮內膜，考量其年輕長期貧血，討論後選擇用達文西機械手臂手術，進行精細肌瘤切除，減少不必要出血，避免傷及子宮內膜，切開肌肉 層再透過達文西機械手臂層層對齊精緻縫合，術後恢復迅速，疼痛大幅下降。

陳文欣說，子宮肌瘤治療因人而異，如果沒有任何臨床症狀子宮肌瘤，可以不用立即治療，但需定期複檢追蹤，如果有類似症狀，建議與婦產科醫師討論評估，選擇適合治療方式。對肌瘤手術來說，達文西機械手臂手術既能完整的切除肌瘤又能細膩的縫合子宮，做到微創，減痛，恢復快，對於長期飽受肌瘤症狀所苦的女性是一大利器。